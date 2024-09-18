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محافظ أسيوط يوجه بإنشاء عدة أسواق جملة لمواجهة جشع التجار

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد سوق الخضار، فيتو

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جولة مفاجئة بسوق الجملة للخضار والفاكهة بمنطقة عرب المدابغ بمدينة أسيوط، والذي يعد أحد أهم أسواق البيع بالجملة بالمحافظة، وذلك في إطار حرصه على متابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار عادلة تخفف من الأعباء المعيشية عليهم.

إنشاء العديد من أسواق الجملة لمواجهة جشع بعض التجار


تفقد محافظ أسيوط مختلف أقسام السوق وحرص على المرور بين محلات التجار، واستفسر عن أسعار الخضار والفاكهة واطلع على تنوع المعروضات بكميات وفيرة تلبى احتياجات المواطنين ولاحظ الفرق الكبير بين أسعار سوق الجملة وأسعار تجار التجزئة، مؤكدًا عزم المحافظة على إنشاء العديد من أسواق الجملة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار.

محافظ أسيوط يوجه بتخفيض أسعار بعض السلع


والتقى المحافظ عددا من التجار وأصحاب المحلات بالسوق وتحاور معهم واستمع إلى مطالبهم موجهًا بتخفيض أسعار بعض السلع، والالتزام بوضع هامش ربح عادل يراعى ظروف المواطنين ويخفف من الأعباء المالية عليهم مشيرًا إلى حرصه الدائم على دعمهم وتذليل كافة العقبات التى تعترض سير العمل مؤكدًا أن الدولة تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، حفاظًا على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التوازن في السوق.

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وفى ختام الجولة وجه المحافظ رسالة للمواطنين، بالتحلي بالإيجابية وعدم ترك التجار يستغلونهم والتوجه إلى سوق الجملة لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل من سوق التجزئة مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تلبى احتياجاتهم، وأنها تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار.

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