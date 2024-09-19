بند الـ 8 سنوات يشعل غضب جماهير الأهلي.. يمنع استمرار رئيس أي نادٍ أكثر من دورتين متتاليتين.. والنشطاء: الغرض إزاحة الخطيب

أثار بند الـ 8 سنوات الخاصة بمدد بقاء مجالس إدارات الأندية فى مواقعهم، جدلًا واسعًا بين مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر النشطاء هذا البند مثيرًا للجدل والخلاف داخل مجلس النواب، ففى كل مرة يطرح فيها تعديلات على قانون الرياضة، يفجر هذا البند خلافا فى الرأى بين مؤيد لوجوده فى القانون، ومعارض لإدراج هذا البند فى القانون وترحيله للائحة، أو المعارضة التامة للفكرة.

يذكر أن بند الـ 8 سنوات الذي تم تطبيقه يقضي بعدم استمرار رئيس مجلس إدارة أي نادٍ أكثر من دورتين متتاليتين بمجموع 8 سنوات.

ثورة غضب كبيرة بين جماهير النادي الأهلي

تسبب بند الـ 8 سنوات في ثورة غضب كبيرة بين جماهير النادي الأهلي، الذي اعتبروه أنه ضد إرادتهم، ويراد به إزاحة رئيس النادي محمود الخطيب عن رئاسة النادي، وخاصة أن البند يقر أن يكون الرئيس لمدة دورتين في 8 سنوات.

جماهير الأهلي يرفضون إزاحة الخطيب، فيتو

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وجماهير الأهلي هاشتاج بعنوان "نرفض بند 8 سنوات"، الذي احتل صدارة التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة "إكس"، تويتر سابقًا، وطالب جماهير الأهلي أن تكون الولاية من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنادي، لاختيار بقاء رئيسه، وخاصة كابتن محمود الخطيب.

علق الفنان نبيل الحلفاوي فقال: "أذكر في أزمة قانون النقابات الفنية عام 87 أننا سألنا نقيب المحامين الأشهر الأستاذ أحمد الخواجة عن فتح حق الترشح للنقيب أكثر من فترتين متتاليتين فكان رده أن الأصل في حق الترشح هو الإباحة باستثناء مناصب الرئاسة الأولى. ولا يصح وضع قيد على إرادة الجمعية العمومية".

علاقة تعديل قانون الرياضة 71 لسنة 2017 بالخطيب

أما الناشط عصام فرحات فقال: "تعديل قانون الرياضة 71 لسنة 2017 وزير الرياضة وغيره غرضهم تعديل بند 8 سنوات وسيله ولكن الغاية هي إزاحة الخطيب.. الأهلي ليس للبيع الأهلي نادي الشعب وملايين الأهلاوية يرفضون بند 8 سنوات وإهدار حق الجمعية العمومية في تقرير مصيرها".

كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، فيتو



وقال رفيق فضل محامي بالنقض: "لا يجوز مناقشة هذا البند.. وما ينطبق على المدد التي يحاولون تقيدها على الناجحين، ثم إن اللائحة الاسترشادية أعطت الحق للجمعيات العمومية للاختلاف مع بند الـ ٨ سنوات لن نسمح لكم بإزاحة الخطيب".

وعلق الناشط حمزة سيد فقال: "رئيس نادي هو أنجح رئيس نادي على مدار ٨ سنوات... عايز تغير القانون علشان ناجح".

وعلق البلوجر عمر خطاب فقال: "أعلن أنا المواطن الأهلاوي رفضي التام للقانون وأطالب أعضاء مجلس النواب وخاصة النائب الذي يمثلني برفض هذا القانون والذي يريد واضعه عزل الكابتن محمود الخطيب من رئاسة النادي ليس إلا".

جماهير الأهلي يرفضون بند 8 سنوات

أما البلوجر علي عبد الرحمن فقال: "يا وزير ارفع إيدك عن النادى الأهلى".

وقال الناشط الدكتور جمال محمود: "كلنا محمود الخطيب.. يحاولون إسقاطك... سوف تظل تؤرقهم فى أحلامهم… سوف نظل على العهد ندعم الكيان الذي يمثله الأسطورة كابتن محمود الخطيب".

ورد الناشط يسري محمد قائلًا: "كل التوفيق للأهلي وكابتن محمود الخطيب في القادم".

أما الناشط أسامة الشريف فقال: "أعضاء النادى العاملين هم الذين من حقهم رفض هذا القرار ده لو بيخافوا زينا كده على الأهلى".

وقال الناشط طارق نعيم: "استمرارية مجالس الإدارات ده قرار للجمعية العمومية للأندية، ولذلك نرفض بند الـ ٨ سنوات".

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، فيتو

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كشف عن بعض التعديلات التي تم إضافتها في قانون الرياضة الصادر رقم 71 لسنة 2017، وقال: "هناك بعض من التعديلات في قانون الرياضة، ومن أبرزها تطوير أداء التحكيم الرياضي، وأيضًا الإشراف الكامل للدولة على الجمعيات العمومية واللجان الانتخابية مثلما كانت في السابق".

وعن بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة، ذكر وزير الشباب والرياضة أن “بند الـ 8 سنوات متروك للجمعية العمومية وليس للوزارة، ولكن سيتم دراسته بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة”.