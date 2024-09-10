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رياضة

القصة الكاملة لإزالة يافطة 72 شهيد من بوابة النادي الأهلي (صور)

بوابات النادي الأهلي،فيتو
بوابات النادي الأهلي،فيتو

أثارت إزالة مسؤولي النادي الاهلي ليافطة الـ 72 شهيد غضب جماهير المارد الأحمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

جماهير الأهلي هاجمت إدارة النادي بعد انتشار صورة لإزالة يافطة الـ72 شهيد الذين فقدوا حياتهم في حادث ستاد بورسعيد والتي تخلد ذكراهم وأصبحت رمزا وشعارا تم رفعه على بوابة القلعة الحمراء بالجزيرة منذ عام 2012.

وأكد مصدر داخل النادي الاهلي، أن إزالة يافطة شهداء الأهلي نظرا لرغبة الإدارة في توحيد شكل بوابات النادي في الجزيرة وأفرع النادي الجديدة بالتجمع وزايد.

وأضاف المصدر أن الأهلي لن يهمل يافطة شهداء النادي في حدث هز أرجاء العالم العربي وليس مصر فقط، بل تم وضعها على مدرج ملعب التتش بالجزيرة حفاظا على ذكراهم الخالدة.

وتابع المصدر: إدارة الاهلي ترغب في تجديد وعمل صيانة على بوابات وأمن النادي وهو ما يتطلب إزالة اليافطة مؤقتًا من أجل عمل الصيانة ولم يتم إزالتها نهائيا بل تم وضعها مع تجديدها على مدرج ملعب التتش.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان. 

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النادي الأهلي حادث ستاد بورسعيد جورماهيا الكيني جماهير الأهلى ملعب التتش بالجزيرة

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