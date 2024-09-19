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رياضة

تأجيل صفقة الأجنبي الخامس، تفاصيل اجتماع الخطيب مع كولر بحضور لجنة التخطيط

الخطيب وكولر
الخطيب وكولر

عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، اجتماعا مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وسامي قمصان المدرب العام والقائمة بأعمال مدير الكرة، بجانب تواجد مختار مختار للمرة الأولي بعد توليه رئاسة لجنة التخطيط  بالإضافة لمحمد رمضان وزكريا ناصف. 

وشهد الاجتماع مناقشة استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة والتجديد لبعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم القادم والاتفاق علي تأجل البت في المكان الخامس للاعبين الأجانب إلى انتقالات يناير لحبن استيضاح بعض الأمور الفنية. 

وتطرق الاجتماع إلي أزمة ضيق الوقت عن انتهاء لاعبي الأهلي الدولين من المشاركة مع المنتخب في مباراة موريتانيا التي ستقام خارج البلاد يوم 15 أكتوبر وصعوبة لحاقهم بوقت كاف للفريق للمشاركة في بطولة السوبر المصري التي ستقام بالإمارات، فضلا عن ارتباطه بأولي مبارياته في دور المحموعات بدوري أبطال أفريقيا  .   

وبدأ أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة بعد تعافية من الإصابة التي لحقت به.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله إن أشرف داري تخلص من إصابة بجزع في كاحل القدم تعرض لها مع منتخب المغرب.

وأوضح طبيب الفريق أن داري انتظم تدريجيا في التدريبات الجماعية اليوم، على أن يشارك جماعيا بشكل طبيعي من مران الخميس، وذلك بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خاضه مؤخرًا.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكينيفي السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية. 

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

ويعود الفريق الأول بالنادي الأهلي، إلى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية أمس الثلاثاء على أن يعود مساء اليوم اللاعبين إلى التدريبات الجماعية.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

وحرصت إدارة النادي الأهلي على توجيه الدعوة لكافة اللاعبين الراحلين عن النادي والذين شاركوا في الفوز بالدوري للتواجد والاحتفال بالدرع عقب مباراة جورماهيا.

ويأتي على رأسهم محمود متولي المنتقل للاتحاد السكندري وأليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمود الزنفلي.

وجاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

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