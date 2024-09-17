وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يفتتحان بطولة العالم للكراسي المتحركة اليوم

كرة اليد، يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفقة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد،اليوم بطولة العالم للكراسي المتحركة والمقامة في مصر خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يشهد حفل افتتاح بطولة العالم للكراسي المتحركة العديد من الشخصيات الدولية سواء من جانب الاتحاد الدولي للعبة أو الدول المشاركة بجانب الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد اليد ومجلس إدارته.

ويلتقي منتخب مصر الأول للكراسي المتحركة لكرة اليد اليوم أمام تشيلي بصالة حسن مصطفى المغطاة ب 6 أكتوبر في افتتاح مباريات الفراعنة ببطولة العالم.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “الهند، البرتغال، وتشيلي“.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وتشيلي“.

وتضم قائمة منتخب مصر للكراسي المتحركة لليد لخوض البطولة كلًا من: “سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية.