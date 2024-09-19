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محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا من ممثلي كبرى شركات السياحة الكازاخستانية

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وفدا من ممثلي كبرى شركات السياحة الكازاخستانية، في إطار الترويج للمقاصد السياحية بشرم الشيخ، بحضور نائب المحافظ وذلك على هامش  زيارة ما يقرب من 130 شركة من كازاخستان مختلفة الأنشطة السياحية (سياحة وطيران) لشرم الشيخ لتنظيم الرحلات الوافدة الي المقاصد السياحية بالمدينة.

وفى بداية اللقاء رحب محافظ جنوب سيناء بالوفد مثمنا العلاقات المتميزة بين مصر وكازاخستان، وطالب بمزيد من التعاون وان يكون هذا اللقاء بداية نوعية لزيادة أعداد السائحين الى مدينة السلام، وأن السائح الكازاخستاني مرحب به دائما.

كما طالب بتدوين كافة المطالب والانطباعات لدى أصحاب الشركات السياحية أثناء زياراتهم سواء كانت إيجابية أو سلبية مع تقديم حلول أو اقتراحات لحلها للعمل سويا لتوفير كافة سبل الراحة للسائحين من دولة كازاخستان الصديقة.

وأشار المهندس تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين إلى أن هذا اللقاء الثرى له أثر طيب وبالغ التأثير لدى أصحاب الشركات السياحية وأعضاء الوفد، مؤكدا أن السائح الكازاخستاني يعد من أعلى  السائحين إنفاقا، فضلا على تأثير دولة كازاخستان في البلاد المجاورة لها مما له من أثر كبير في زيادة معدلات الرحلات السياحية. 

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كما أشارت مالكة إحدى الشركات السياحية الكبرى إلى أنه في السنوات الأخيرة أصبحت شرم الشيخ هي الوجهة السياحية الأولى المحببة لدى السائح الكازاخستاني، وأنها ستعمل جاهدة مع مثيلاتها من كبرى الشركات على زيادة الرحلات السياحية. 

 

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