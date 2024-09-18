محافظ جنوب سيناء: جار الانتهاء من صياغة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس الثلاثاء 17 سبتمبر؛ ممثلي الإعلام العربي التابع للاتحاد العربي للإعلام السياحي ويمثلون 7 دول عربية، لإطلاق فاعليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للسياحة بعنوان "السياحة والسلام" من مدينة شرم الشيخ وبحضور الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الأفروآسيوي.

محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي الذي يزور شرم الشيخ احتفالا بيوم السياحة العالمي

ورحب المحافظ بممثلي وسائل الإعلام العربية في مدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية وبناء المجتمع المحلي؛ وتحقيق الاستفادة القصوى لبناء مجتمع متقدم ومتكامل، قادر على النمو المتواصل للمواطن المصري في كافة القطاعات.

واشار المحافظ إلى الإنتهاء من إطلاق مبادرة "بداية " التى تواكب الطموحات الوطنية للتنمية البشرية المستدامة لبناء الإنسان والعمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين المحليين في ربوع محافظة جنوب سيناء.

وكشف المحافظ لوسائل الإعلام العربية عن استراتيجية التنمية والتطوير الشامل التي وضعت لوضع خطط التنمية الشاملة والمستدامة والمتساوية لكل مدن المحافظة التسع على مسافة واحدة، وأنه قد تم الانتهاء من تقسيم المحافظة إلى خمس نقاط تنموية؛ للاستفادة من كل الميزات والإمكانيات الهائلة التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء إلى قطاع رأس سدر كبوابة داخلية للمحافظة واستقبال المواطنين فيها واستحداث المشروعات التنموية المتعددة فيها، والقطاع الثاني منطقة أبو زنيمة وأبو رديس والتركيز على الصناعات المعدنية والمحجرية والبترولية المعززة للاقتصاد الوطني، ثم القطاع الثالث منطقة سانت كاترين والطور وما تمتلكه من إمكانيات دينية وتاريخية عالمية تشمل كافة الديانات السماوية وجبل التجلي،ثم القطاع الرابع يشمل شرم الشيخ ودهب كمركز عالمي للسياحة الفاخرة، وأخيرًا القطاع الخامس الذي يضم نويبع كمركز لوجستي عالمي يستطيع تلبية متطلبات دول الجوار للتصدير والنقل الى أوروبا.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جار الانتهاء من صياغة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة بهدف عرضها بشكل استراتيجي على المستثمرين محليا ودوليا، موضحا أنه جرى إعداد مقترح خارطة طريق مستقبلية لتوفير فرص استثمارية متنوعة في جميع مدن المحافظة تتضمن قطاعات السياحة، الصناعة، التجارة، الإسكان، والخدمات وجرى خلال اللقاء التأكيد على الدور المحوري لمدينتي شرم الشيخ ودهب كوجهتين سياحيتين عالميتين.

من جانبه، أكد الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الأفرواسيوي، الاستعداد الكامل للمساعدة في تحقيق روية المحافظ وتعزيز الفرص الاستثمارية بالمحافظة عن طريق الترويج العالمي للإمكانيات الاستثمارية عن طريق التسويق الاليكتروني بالشراكة مع الاتحاد العربي للإعلام السياحي عبر التواصل مع وسائط الإعلام العربية والعالمية بما يضمن تحقيق الانتشار عالميا وعربيا لأنشطة الاستثمار الجارية والمستقبلية بالمحافظة.



وعرض الدكتور خالد مبارك عرضا أمام الحضور عن مشروعات التنمية في المحافظة والتي شملت جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية والاستثماريّة وخاصة قطاعات السياحة، الصناعة، الإسكان، الزراعة، وغيرها من المجالات التي تهدف لتحقيق مستهدفات رؤية مصر الوطنية 2030.

وأوضح الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء خلال لقاءاته مع ممثلي الإعلام العربي أن إبراز خطة العمل المستقبلية وإظهار المقومات السياحية الفريدة في جنوب سيناء أمام الإعلاميين والصحفيين من الدول العربية من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة واليمن والبحرين.



من جهته بين الدكتور صالح المخدوم عضو الاتحاد أهمية دعم السياحة في جنوب سيناء وليس مدينة شرم الشيخ فقط وأن فريق عمل الاتحاد يعد بأنه سيبذل كل الجهد لدعم جهود المحافظ والمحافظة في التنمية الشاملة والتنمية السياحية كما أضافت الإعلامية نهلة الجمال من المملكة العربية السعودية عن سعادتها بما تم وسيتم من خطة التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء وأنها تفتخر بما يقوم به معالي المحافظ من جهد.

ولفت محافظ جنوب سيناء الي ان الدولة المصرية تستهدف الوصول بمستهدفات صناعة السياحة في 2030 الي 30 مليون سائح، ولابد من أن تساهم جنوب سيناء، في حصتها العادلة من أعداد السياح، باتخاذ كافة التدابير والدعاية والخطط الترويجية للمقاصد السياحية بالمحافظة التي تشمل تحسين الخدمات السياحية المقدمة، وتحفيز الطلب على تلك المقاصد.

ثم تحدث الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الأفريقي الآسيوي AFASU وشكر محافظ جنوب سيناء علي الجهد المبذول والواضح خلال السبعين يوما الفائته وأكد أن الشراكة بين الاتحاد الأفريقي الآسيوي والاتحاد العربي للإعلام السياحي هي شراكة استراتيجية لدعم جهود وخطط التنمية الشاملة لمعالي المحافظ وفريق عمله في جنوب سيناء ووعد بإقامة حدث سيكون مفاجأة سعيدة في القريب العاجل لدعم خطط التنمية الشاملة والاستثمار في جنوب سيناء وأضاف الدكتور حسام درويش

أن هناك مفاجأة كبرى سيعلن عنها قريبا ستصبح لصالح المحافظة وتسويقها عالميا خاصة بعد أن حصلت مدينة شرم الشيخ علي أفضل مدينة سياحية آمنة في العالم في فبراير الماضي.



ودعا دكتور حسام درويش معالي المحافظ لحضور حفل الاتحاد بمدينة شرم الشيخ في أكتوبر القادم بحضور وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي.



واختتم الدكتور خالد مبارك بالترحيب بكل المقترحات ودعمها وفي النهاية تم تبادل الصور التذكارية مع خالص الشكر والتقدير من أعضاء الاتحاد العربي للإعلام السياحي، كما تم تبادل الدروع والميداليات التذكارية بين الطرفين.