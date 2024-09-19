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موعد مباراة أتالانتا ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

موعد مباراة أتالانتا
موعد مباراة أتالانتا ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يحل أرسنال الإنجليزي ضيفا على أتالانتا الإيطالي مساء اليوم الخميس، بملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

 

موعد مباراة أتالانتا ضد أرسنال

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتالانتا ضد أرسنال اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة أتالانتا ضد أرسنال

تذاع مباراة أتالانتا ضد أرسنال العاشرة مساء اليوم الخميس، بدوري أبطال أوروبا على قناة beIN Sports HD 2.

 

ويسعى أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا الفوز على أتالانتا والعودة بالثلاث نقاط من أول اختبار رسمي بدور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال بنظامه الجديد والتي سيخوض خلالها 8 مباريات مقسمين ما بين 4 على ملعبه و4 خارج الأرض.


نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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