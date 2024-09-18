الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل أربعة جنود في معارك جنوب غزة.

وأضاف أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح خطيرة واثنين آخرين بجروح متوسطة في نفس الحادث.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أمس الثلاثاء إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 41252 فلسطينيا على الأقل وإصابة 95497 آخرين منذ السابع من أكتوبر 2023.