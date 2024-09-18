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أخبار مصر

الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي، حرب غزة تتصدر المباحثات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حيث تم بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها بحث جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

ومن المقرر أن يلتقي أنتوني بلينكن كبار المسئولين المصريين ويشارك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في افتتاح الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي.

ويقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة إلى مصر وتستمر حتى غدا الخميس  للمشاركة في رئاسة افتتاح الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني خلال الساعات الماضية أن الحوار الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنمية الاقتصادية فضلًا عن زيادة العلاقات الشعبية من خلال الثقافة والتعليمي.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه، وبالإضافة إلى المشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي سيجتمع الوزير بلينكن مع مسؤولين مصريين لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين، ويخفف معاناة الشعب الفلسطيني ويساعد في إرساء أمن إقليمي أوسع.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي وزير الخارجية الأمريكي

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