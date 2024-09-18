أمريكا تكشف موقفها الأخير بشأن حل أزمة سد النهضة

سد النهضة، كشف سامويل وريبرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن تطورات موقف بلاده من أزمة سد النهضة.

أهمية نهر النيل لمصر

وقال متحدث الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: ندرك أهمية نهر النيل والأمن المائي للمصريين.

حل أزمة سد النهضة

وأضاف أن الولايات المتحدة تدرك أهمية نهر النيل للشعب المصري والسوداني، ونرى أن الحل الدبلوماسي والتفاوضي الأفضل في حل أزمة السد الإثيوبي.

دعم فني وتقني أمريكا في ملف سد النهضة

وتابع: مستعدون لتقديم أي مساعدات فنية وتقنية لمصر والسودان وإثيوبيا في ملف سد النهضة ولن نفرض أي قرار على البلدان الثلاث.