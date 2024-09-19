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محافظات

القليوبية تسلم 90 أسرة من ضحايا العدوان على غزة مساعدات إنسانية اليوم

العدوان علي غزة،
العدوان علي غزة، فيتو

يقوم، اليوم، المهندس أيمن عطية  محافظ القليوبية، بتسليم مساعدات مالية لدعم الأسر الفلسطينية المضارة من عدوان الاحتلال على غزة، وعددهم 90 أسرة فلسطينية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.
 

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وأكد محافظ القليوبية على دعم الدولة المصرية وعلى راسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضية الفلسطينية، قائلا: قضيتنا جميعا وسنظل ندعمهم حتي يعودوا سالمين إلى بلدهم، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بجميع أبنائها، وحرصها على تقديم الدعم والمساندة للأسر المتضررة. 

كما وجه الشكر للأسر المكرمة على صبرهم وتحملهم، متمنيًا لهم حياة كريمة ومستقبل أفضل.


و أكد محافظ القليوبية أن هذه الخطوة  تأتي تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين المصري والفلسطيني.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية القليوبية

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