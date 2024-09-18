محافظ القليوبية: قلت للمسئولين "قربوا من الناس".. وبشوف كل حاجة بعيني.. وتهالك الطرق أكبر مشكلة واجهتني (حوار)

>> شكلت فريق عمل وأسندت له مجموعة من المهام ثم أحاسبه على حجم ما أنجز

>> الميزانية لا تكفى كل المشاريع والأفكار وأبحث عن حلول غير تقليدية لتلك المشكلة

>> 5 مشروعات كبرى يجرى العمل بها ستلحق بالقطاع الصحى نقلة نوعية

>> لا مكان للمقصرين ولا أحد فوق الحساب ولا أحد بعيد عن المراقبة عن قرب

>> أعطى الفرصة مرة واثنتين وبعدها لا تهاون مع من يتعمد الإهمال أو ضعيف القدرات

>> بعد 5 سنوات أعدت اللقاء الجماهيرى مع المواطنين لأنه حق أصيل لهم

>> إعادة الوجه الحضارى للمدن التوسع فى إعادة تدوير أصول الدولة والاستغلال الأمثل لها

>> تحويل الأسواق العشوائية إلى متنزهات للقضاء على العشوائية

>> ألتقى رؤساء المدن مرة إلى مرتين أسبوعيا وأزعل لو تأخروا عن مساعدة الناس





بعد 65 يوما من تولى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية منصبه، حاول اقتحام المشاكل وخاصة المشروعات المعطلة، وكان لملف الطرق والعشوائيات والإشغالات أولوية لديه فى وضع خطة للعمل تعتمد على التعامل مع المحافظة معاملته مع المشروعات التى كان يديرها طوال فترة عمله كمهندس فى أكبر الشركات وهى المقاولون العرب، "فيتو" حاورته في سياق السطور التالية:

*بداية، ما الذى أضافه تخصصك كمهندس لعملك محافظا للقليوبية؟

أعمل بفكر المهندس وكما تعودت أن أفعل مع كل مشروع، أضع الخطط والرؤى الحالية والمستقبلية فى إطار المعطيات على أرض الواقع، فمن أول يوم وأنا أزور المناطق المختلفة فى المحافظة وأرى بعينى كل شيء قبل أن أقرأ التقارير المكتوبة، كما أدرس الموارد المتاحة وأحاول تعظيم الاستفادة منها وتحويل التحديات إلى فرص.

كما أننى شكلت فريق عمل وأعطيت له مجموعة من المهام ليقوم بها، وبعدها أقوم بحسابه على حجم ما أنجز، وهو ما تم تطبيقه فى ملف التصالح، وألتقى رؤساء المدن من مرة إلى مرتين أسبوعيا ووضعنا مستهدفا يوميا وأسبوعيا ساهم فى رفع نسب التقديم، وأيضا حجم إنهاء الملفات والحصول على شهادة البيانات، حيث كان المستهدف إنهاء 60% من حجم المتقدمين وبعدها 80 إلى 90% ونستهدف خلال الأشهر القادمة الوصول إلى 100%.

*ما هي التوجيهات أو الرسالة التى وجهتها لرؤساء المدن فور توليك المنصب ؟

أبرز توجيهاتى للمسئولين أن يقتربوا من الناس، وأحزن كثيرا اذا علمت أنهم ردوا مواطن أو تأخروا عن مساعدته ولاحظت أن البعض تغير فعلا وأصبح يتابع شكوى المواطن قبل أن تصل إلى فى لقاء المواطنين وهو شعور يسعدنى جدا.

*هناك شكاوى عديدة فى الجانب الصحي.. ما مدى رضاكم عن مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة؟

الدولة ضخت استثمارات ضخمة فى مجال الصحة، فمحافظات كبرى ليس لها هذا الحجم الكبير من المستشفيات الجامعية والتأمين الصحى والأمانة العامة للمستشفيات ووزارة الصحة، وهذا يُحدث تكاملا وتنوعا، وفى القليوبية ينتظر القطاع الصحى نقلة نوعية كبيرة بفعل 5 مشروعات كبرى يجرى العمل بها بتكلفة 4.7 مليار جنيه بمدن بنها وطوخ وشبين القناطر والقناطر الخيرية ومؤخرا قام مساعد وزير الصحة بزيارة تلك المستشفيات لدفع الأعمال بها وإنهاء كل المشاكل بها، وقريبا سيرى المواطن ويلمس حجم المجهود المبذول.

وهناك تغيير مهم فى منظومة التأمين الصحى من خلال التوسع فى فتح منافذ جديدة للعيادات المسائية ببنها وشبرا الخيمة ليصبح عدد العيادات المسائية التى تقدم خدماتها للجمهور 5 عيادات.

*هل ترى أن ميزانية المحافظة كافية لاستكمال المشروعات وتحقيق الأهداف؟

الميزانية لا تكفى كل المشاريع والأفكار، وأحاول أن أجد حلولا غير تقليدية لتلك المشكلة من خلال إشراك منظمات المجتمع المدنى وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة والتعامل مع المستثمرين الجادين، فالأهم تعظيم المصلحة العامة والأفكار خارج الصندوق.

*ماهى أكبر مشكلة واجهتكم فى القليوبية؟

تهالك شبكات الطرق، وخاصة أنه لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا، بالإضافة إلى ملف الأسواق العشوائية والنظافة وهم أولوية بالنسبة لي، وبالفعل وضعت خططا للتعامل معهم وبتحسينهم سيشعر المواطن بالتغيير، وهذا حقه أن يعيش فى شارع نظيف، النظافة ليست سلوكا فرديا وإنما سلوك جماعى يتطلب تكاتف الكل، فالمواطن إذا وجد مكانا نظيفا لن يلقى القمامة به.

كما نعمل على إعادة الوجه الحضارى للمدن، بجانب التوسع فى إعادة تدوير أصول الدولة والاستغلال الأمثل لها، وتحويل الأسواق العشوائية إلى متنزهات للقضاء على العشوائية وإقامة أسواق حضارية تليق بالمواطنين وتلبى مطالب المواطنين بحياة كريمة.

*ماذا عن ملف الصناعة والاهتمام به؟

عقدت أكثر من لقاء مع المستثمرين وقمت بجولات إلى المصانع، لأن أبرز أولويات المرحلة المقبلة توفير فرص عمل، وسيتم التوسع فى تحويل المناطق الصناعية العشوائية إلى مناطق حضارية تليق بالصناعة المصرية.

*كيف واجهت المقصرين فى أعمالهم وما حقيقة قرارات الإقالة؟

لا مكان للمقصرين ولا أحد فوق الحساب ولا يوجد أحد بعيد عن المراقبة والمتابعة عن قرب، وأنا أعطى الفرصة مرة واثنتين، وبعدها لا تهاون مع المتعمّد للإهمال أو ضعيف القدرات.

*بعد 5 سنوات أعدت اللقاء الجماهيرى مع المواطنين، لماذا؟

لأنه حق أصيل للمواطن، وبحث طلباتهم ومشاكلهم والاستماع لهم وجها لوجه ضرورة، وبحضور كل قيادات المحافظة ووكلاء الوزارة ونواب البرلمان والإعلاميين والصحفيين، وحددت يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وفقا لما تم إعلانه على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعى وتسهيلا على المواطنين يتم تقسيم المحافظة إلى قسمين، قسم طوخ وكفر شكر يتم لقاؤهم فى الديوان العام ببنها والقناطر الخيرية وشبين القناطر، وقسم شبرا الخيمة والخصوص فى شبرا الخيمة.

*ماذا عن ملف النظافة وخاصة بالمدن الأكثر معاناة شبرا الخيمة والخصوص؟

بالفعل تعانى تلك المدن من انتشار القمامة فى الشوارع، وقد قمت بجولة بالمحطة الوسيطة لمدينة الخصوص، وانزعجت من تراكمات القمامة ووجهت بإزالتها، ولن أسمح بأى تقصير فى هذا الملف الحيوى وسيتم محاسبة المقصرين وخصم مبالغ مالية كما هو متفق عليه فى عقود الشركة المبرمة المسؤولة عن المنظومة.

وشبرا الخيمة أهم أولويات المحافظة، وسيتم العمل على تطوير ميدان المؤسسة وإعادته لرونقه الحضارى من جديد، والتخلص من الأزمات المزمنة به باعتباره البوابة الرئيسية للقادمين من وجه بحرى إلى القاهرة وشريان حيوى يربط الوجه البحرى بالقاهرة والجيزة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

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