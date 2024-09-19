حارس جيرونا يرتكب خطأ "كارثيا" ويتسبب في خسارة فريقه أمام سان جيرمان (فيديو)

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه جيرونا بهدف نظيف،أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بالنظام الجديد.

وجاء هدف باريس سان جيرمان الوحيد عبر نونو مينديز في الدقيقة 90 من خطأ فادح لحارس جيرونا باولو غازانيغا بعدما مرت عرضية المدافع البرتغالي من بين قدميه، لتعلن عن هدف فوز الفريق الباريسي.

هكذا دخلت الكرة من تحت أقدام حارس جيرونا غازانيغا..



باريس سان جيرمان 1-0 جيرونا pic.twitter.com/EqpIuG7fC0 September 18, 2024

ورفع سان جيرمان رصيده إلى ثلاث نقاط، فيما بقي جيرونا من دون نقاط.

ويخوض سان جيرمان اختبارا صعبا في الجولة الثانية أمام أرسنال في إنجلترا بينما سيلعب جيرونا ضد ضيفه فينورد الهولندي في أوائل أكتوبر المقبل.