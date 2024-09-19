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رياضة

محمد مصيلحي يكشف كواليس جلسة الأندية مع الرابطة

محمد مصيلحي، فيتو
محمد مصيلحي، فيتو

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه اجتمع مع رؤوساء الأندية المصرية لأول مرة، رغم أنه من الأفضل الاجتماع بينهم بصفة دورية، مشيرًا إلى أن وجود محمود الخطيب وحسين لبيب وباقي رؤوساء الأندية الشعبية كان أمرا جيدا وإيجابيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الاجتماع استمر لمدة 6 ساعات كاملة، كان هناك شد وجذب في البداية، لكن الاجتماع خرج بنتائج إيجابية في النهاية".

وأوضح: "رفضت الدوري الاستثنائي في البداية ثم اقتنعت بعدما تم شرحه بالتفصيل".

وأضاف: "هناك هناك اجتماع فيديو كونفرانس مع الشركة الألمانية وتم شرح الأمور بشكل احترافي، والاجتماع كان مثمرا وكله ايجابيات، وجميع الأندية تفهموا الموقف، وأحمد دياب أيضا عرض الأمور".

وزاد: "كان هناك جزئية تحدث فيها الجميع هو أن بعض الأندية لن تقدم المستوى القوي حال التأكد من البقاء في الدوري أو عدم المنافسة على اللقب، بالإضافة إلى أنه تم الحديث عن مرحلة الهبوط، والخطيب وحسين لبيب تحدثوا عن أنه من الصعب أن يكون هناك 3 فرق تهبط في ظل عدد المباريات".

حقوق الرعاية والبث التليفزيوني لكل الأندية

وأكمل: "سيتم الحصول على نفس حقوق الرعاية والبث التليفزيوني لكل الأندية، وهذا الأمر كان محل مناقشة كاملة مع محمد يحيى وسيف الوزيري، خصوصًا أن الدوري سوف يستمر لمدة موسمين على نفس هذا النظام، على أن يعود لـ2027 بنظامه المعتاد".

وزاد: "قد يكون هناك لقاء خلال 3 شهور بين الأندية والرابطة، من أجل الحديث حول شكل الدوري في المواسم المقبلة، وكان هناك مقترح بوجود 20 ناديًا في 2027 ولكن في حال انتظام مسابقة الدوري المصري وعدم وجود تأجيلات".

وأوضح، أن الخطيب اقترح وجود لجنة من الأندية مع الرابطة للحديث حول شكل منافسات بطولة الدوري، والمناقشة كانت "صحية"، وسعيد جدًا بالخروج بنتائج جيدة في تلك الجلسة.

وأتم: "الرابطة تقدم عملا جيدًا في الكرة المصرية، وهناك نتائج مثمرة وتفاهم كامل بين الجميع من أجل مصلحة الجميع".

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محمد مصيلحي رابطة الأندية الدوري المصري الاتحاد السكندري الدوري

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