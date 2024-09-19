رياضة البحيرة تقدم مبادرة حول الشمول المالي بمراكز شباب المحافظة (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة مبادرة لتمكين الشباب تحت مسمى «شباب رقمى»، وأطلقت الحملة القومية لتعريف الشباب والفتيات بالشمول المالى ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتى ترعاها الوزارة لرفع الوعى لدى شباب الجمهورية وذلك بالأمس بمراكز شباب 6 اكتوبر بمدينة ادكو ومركز شباب زاوية أبو شوشة على مدار الأسبوع ضمن خطة عمل المديرية بشهر سبتمبر لعام 2024.

مبادرة الشمول المالى بمحافظة البحيرة، فيتو

مبادرة الشمول المالى بمحافظة البحيرة، فيتو



وتهدف المبادرة الى دعم وتدريب الشباب المصرى من طلبة الجامعات الخريجين ذوى الاحتياجات الخاصة في مجالات التحول الرقمى والشمول المالى كيفية استخدام الأساليب والوسائل الحديثة للمعاملات المالية والتنقية إقامة مشروعات ريادة الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر مما يضمن لهم دخلًا مناسبًا ومستقرًا يستطيع من خلاله إدارة استثماراتهم ومدخراتهم بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية المصرية ٢٠٣٠.

كما ركزت المبادرة إلى دعم وتنفيذ برامج تدريبية للشباب والفتيات لتأهيلهم في شتى المجالات بما يتوافق مع تحقيق رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة تعريف الشباب باستراتيجية وأهداف الدولة المصرية للتحول الرقمى والتوعية بأهداف الشمول الرقمى وتدريب الشباب عليها من خلال متخصصين في هذا المجال لتحسين الوعى والمعرفة لديهم وإشعار الشباب بدعم الدولة واهتمامها بهم ومعرفة دور الدولة والمنظمات المجتمعية.

مبادرة الشمول المالى بمحافظة البحيرة، فيتو

مبادرة الشمول المالى بمحافظة البحيرة، فيتو



وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومى والعمل على رفع الوعى بالشمول المالى والرقمى والعمل على تمكين كافة فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالى وذلك من خلال الإستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وكافة خدمات الشمول المالى.

وأكد الدكتور ابراهيم خضر مدير عام المديرية، بأن الشباب هم عماد وأصل كل عمل في الدولة، ويأتي الأهتمام بهم علي رأس أولويات وزارة الشباب والرياضة ودعما من رئيس الجمهورية وأنهم هم نواة العمل بالدولة وسلاحها لمواجهة الصعوبات والمعوقات ولهم كل الدعم والمساندة وان مثل هذه المبادرات تعود بالنفع والتوعية على شباب محافظة البحيرة.

