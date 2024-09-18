غدا، كرنفال أطفال وفقرات ترفيهية ضمن احتفالات البحيرة بعيدها القومي

تنظم مكتبة مصر العامة بدمنهور، غدًا الخميس، احتفالية بعنوان "كرنفال الأطفال"، وذلك في تمام الساعة ٥ مساءً بالمسرح الروماني بحديقة المكتبة، في إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة.

فقرات ترفيهية بالتعاون مع فرقة "هاني شو" لألعاب السيرك



تتضمن الاحتفالية العديد من الفعاليات والأنشطة والألعاب التفاعلية وتوزيع الهدايا للأطفال، كما تقدم فقرات ترفيهية بالتعاون مع فرقة "هاني شو" لألعاب السيرك والماسكات والعروض الترفيهية.

احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة البحيرة

جدير بالذكر أن الدعوة عامة ومجانية للأطفال من سن ٨ سنوات حتى ١٢ سنة وذلك ضمن الفعاليات المقامة خلال شهر سبتمبر الجاري احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة البحيرة حيث ستبدأ الاحتفالات منذ صباح الغد الخميس بإطلاق إشارة البدء للإحتفالات وإيقاد الشعلة إيذانا ببدء الإفتتاحات والإحتفالات، حيث من المقرر إفتتاح وتفقد العديد من المشروعات الخدمية فى مختلف القطاعات بمراكز ( رشيد وإدكو ودمنهور).

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