النيابة الإدارية تبحث مع وزارة الاتصالات تفعيل التحول الرقمي لتحقيق العدالة الناجزة
استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المهندس محمود بدوي - مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، والمهندس محمد هلال مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والتحليلات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشرف على مشروعات وزارة العدل، والمهندس محمد نادي مدير مشروع النيابة الإدارية للتحول الرقمي.
جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله مدير وحدة التحول الرقمي برئاسة الهيئة، والمستشار محمود حمد عضو وحدة التحول الرقمي برئاسة الهيئة.
رؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل
وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك في إطار ما تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من دعم لرؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل، وميكنة إجراءات التحقيق والتراسل؛ بما يخدم تحقيق العدالة الناجزة كإحدى محددات الخطة القومية لرؤية مصر ٢٠٣٠.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
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