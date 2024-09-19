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سياسة

أستاذ علوم سياسية: الأسابيع الستة المقبلة من أصعب المراحل على المنطقة

اشتعال الحروب بالمنطقة،
اشتعال الحروب بالمنطقة، فيتو

تفجيرات لبنان، قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الأسابيع الستة المقبلة ستكون من أصعب المراحل على المنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن السلوك الإسرائيلي المستفز مُرتبط بصورة كبيرة بالمشهد الانتخابي الأمريكي.

شلل الإدارة الأمريكية 

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "Ten"، أن الإدارة الأمريكية خلال الفترة الحالية في حالة شلل تام بسبب الانتخابات الأمريكية، وهذا يُعد فرصة لما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عربدة في المنطقة. 

نتنياهو يسعى لفوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

وأضاف أن حكومة "نتنياهو" تسعى لفوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، وترى أن التصعيد في المنطقة يساهم في فوز "ترامب" في الانتخابات الأمريكية.

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توسع الصراع في المنطقة 

وأشار إلى أن توسعة نطاق الصراع في المنطقة يضع الإدارة الامريكية الحالية أمام خيارين، إما عدم مساعدة الاحتلال الإسرائيلي، وفي هذه الحالة تتعرض لانتقاد كبير، وهذا ليس في صالح الحزب الديمقراطي، وإما أن تتورط أمريكا في الحرب، ويُقتل جنود أمريكيين، وهذا يؤثر سلبًا على الإدارة الأمريكية، وهذا أيضًا يؤثر سلبًا على الحزب الديمقراطي ويصب في صالح دونالد ترامب، وليس في صالح كاميلا هاريس.

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تفجيرات لبنان الانتخابات الأمريكية لبنان إسرائيل نتنياهو

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