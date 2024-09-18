الخميس 19 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

هيئة البث العبرية: تنسيق أمريكي إسرائيلي قبل التفجيرات في لبنان

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

كشفت هيئة البث العبرية عما قالت إنه تنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن تفجير أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها عناصر ومسعفون في لبنان، رغم نفي مسبق من واشنطن، وفق وكالة "الأناضول".

تفجير أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها عناصر   ومسعفون في لبنان

وخلال الثلاثاء والأربعاء، قُتل 26 شخصًا وأصيب أكثر من 3250 آخرين جراء انفجار آلاف الأجهزة اللاسلكية من نوع "بيجر" و"أيكوم" في عدة مناطق بلبنان.

وعن الحادثة، لفتت قناة "كان" التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية، إلى وجود "تنسيق" بين إسرائيل والإدارة الأمريكية بشأن عمليات التفجير النادرة التي هزت لبنان.

وقالت: "خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تحدث وزير الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن".

وأوضحت أن المكالمة الأولى بين جالانت ووزير الدفاع الأمريكي جرت الثلاثاء، قبل دقائق من موجة التفجير الأولى لأجهزة "بيجر" في لبنان.

وتابعت: "أجريت المكالمة الثانية قبل موجة التفجير الثانية".

وكانت الولايات المتحدة نفت أن تكون ضالعة في تفجير أجهزة "بيجر"، وقالت إنها لم تكن على علم بها من قبل وقوعها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة، إن الولايات المتحدة "لم تكن على علم بهذه التفجيرات، ولم تكن متورطة فيها. 

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