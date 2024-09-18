الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

تعليق غريب من الخارجية الأمريكية على تفجيرات لبنان

تفجيرات لبنان، فيتو
تفجيرات لبنان، فيتو

تفجيرات لبنان، علق سامويل وريبرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على موقف بلاده من تفجيرات لبنان واتهامات إسرائيل بالضلوع في قتل اللبنانيين.


أمريكا: نحاول جمع تفاصيل بشأن تفجيرات لبنان 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”:"نتابع ونجمع التفاصيل والمعلومات الخاصة بتفجيرات لبنان ولسنا لدينا أي مسئولية في الهجمات أو التفجيرات".

 

خفض التصعيد بالمنطقة 

وأضاف: "نركز على كل الخطوات والإجراءات لخفض التصعيد في المنطقة ولا نرى أي حاجة للتصعيد بالمنطقة، ونرى أن مئات الاَلاف من اللبنانيين والإسرائيليين يستحقون العيش في أمان بمنازلهم سواء في جنوب لبنان أو شمال إسرائيل".

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هل شاركت أمريكا في تفجيرات لبنان؟

وأكد: ليس لدينا أي معلومات فيما يحدث في لبنان وليس لدينا أي مشاركة في تفجيرات لبنان.

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