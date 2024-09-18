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رياضة

دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا بهدف

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان أمام جيرونا

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره جيرونا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب الأمراء اليوم الأربعاء، في افتتاح الدور الأول من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.  

وجاء هدف فوز باريس سان جيرمان عن طريق اللاعب باولو جازانيجا لاعب جيرونا بعد تسجيل هدف ذاتي بمرماه في الدقيقة  4+90. 

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة جيرونا

تشكيل جيرونا لمواجهة باريس سان جيرمان 

 

وكان يويفا قرر إجراء تعديلات جذرية على هيكل دوري أبطال أوروبا، إذ يشارك 36 فريقا بدلا من 32، في النسخ السابقة، ويلعب كل فريق ضد 8 فرق مختلفة في مرحلة الدوري، بدلا من خوض 6 مباريات ضد 3 فرق، بدور المجموعات، في النسخ السابقة.

ويتأهل أول 8 فرق الأعلى نقاطًا في الدوري لدور الـ16 مباشرة، بينما أصحاب المراكز من 9 وحتى 24 يخوضون مواجهات خروج المغلوب بنظام ذهاب وإياب وفقًا لما تحدده القرعة.

ويتأهل من مرحلة الإقصاء 8 أندية ستواجه الـ8 أندية الأخرى في دور الـ16، لتستمر البطولة بنظامها القديم بداية من دور الـ16 وحتى النهائي.

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