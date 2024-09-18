سبارتا براج يتخطى ريد بول سالزبورج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق سبارتا براج التشيكي، على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من نظام الدورى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر فريق سبارتا براج على مجريات الأمور ونجح في إحراز هدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق كان كيرنين، قبل أن يضيف فيكتور أولاتونجي الهدف الثاني في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق التشيكي بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني واصل سبارتا براج تفوقه وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 56 عن طريق كازيم لاسي من صناعة فيكتور أولاتونجي، لينتهي اللقاء بفوز الفريق التشيكي بثلاثية نظيفة.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا أستحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.