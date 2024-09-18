بيتيس يتخطى خيتافي 2 / 1 في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، فاز فريق ريال بيتيس على نظيره خيتافي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو هدفين، ليقود فريقه ريال بيتيس للفوز على خيتافي الذي سجل هدفه الوحيد عن طريق المدافع الأوروجوياني ماورو أرامباري.

كان فريق ريال بيتيس الأكثر خطورة، أضاع عددا من الفرص في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، أخطرها تسديدة من المغربي عبد الصمد الزلزولي مرت فوق العارضة بعد مرور ثماني دقائق، قبل أن ينجح في الشوط الثاني في تسجيل أول الأهداف عن طريق جيوفاني لو سيلسو من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وسجل لو سيلسو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 74 بعد تمريرة من زميله ماركو روكا.

وقلص الضيوف الفارق بهدف سجله المدافع الأوروجوياني ماورو أرامباري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

ترتيب ريال بيتيس وخيتافي في الدوري الإسباني

بتلك النتيجة يرفع ريال بيتيس رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس بعد فوزين وتعادلين مقابل خسارة واحدة، فيما تجمد رصيد خيتافي عند ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات ليتراجع للمركز الثامن عشر.

فيما واصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الإسباني بعد مرور الجولة الخامسة من الليجا بتحقيق العلامة الكاملة.

وكانت منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، شهدت فوز رايو فاييكانو على نظيره أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام الجولة الخامسة.

كما شهدت الجولة فوز برشلونة على جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدف في قمة الجولة، وفوز ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدفين دون رد، وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على فالنسيا بثلاثية نظيفة، في الجولة ذاتها.