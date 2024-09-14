المغربي الزلزولي يقود ريال بيتيس للفوز أمام ليجانيس (فيديو)

فاز فريق ريال بيتيس أمام ليجانيس بهدفين دون رد في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وأحرز هدف ريال بيتيس الأول المغربي عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 71.

بووم 💥💥.. عبد الصمد #الزلزولي 🦁🇲🇦 يستمر في توهجه 🔥🔥 ويسجل هدف ⚽ التقدم لنادي ريال بيتيس على حساب ليغانيس pic.twitter.com/w6F47CbGsY — Kinan Moutaraji - (ساخر مغربي) (@kinan_moutaraji) September 13, 2024

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق فيكتور روكي بالدقيقة 68

تشكيل ريال بيتيس أمام ليجانيس

تشكيل ليجانيس أمام ريال بيتيس



ولم يحقق ريال بيتيس أي انتصار في ثلاث مباريات خاضها في الموسم الجديد حيث استهله بتعادلين قبل أن يخسر للمرة الأولى هذا الموسم على يد ريال مدريد.

ويحتل ريال بيتيس، المركز التاسع برصيد 5 نقاط بينما يحتل ليجانيس المركز الحادي عشر بنفس الرصيد من النقاط.