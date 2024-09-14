المغربي الزلزولي يقود ريال بيتيس للفوز أمام ليجانيس (فيديو)
فاز فريق ريال بيتيس أمام ليجانيس بهدفين دون رد في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
وأحرز هدف ريال بيتيس الأول المغربي عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 71.
بينما جاء الهدف الثاني عن طريق فيكتور روكي بالدقيقة 68
تشكيل ريال بيتيس أمام ليجانيس
تشكيل ليجانيس أمام ريال بيتيس
ولم يحقق ريال بيتيس أي انتصار في ثلاث مباريات خاضها في الموسم الجديد حيث استهله بتعادلين قبل أن يخسر للمرة الأولى هذا الموسم على يد ريال مدريد.
ويحتل ريال بيتيس، المركز التاسع برصيد 5 نقاط بينما يحتل ليجانيس المركز الحادي عشر بنفس الرصيد من النقاط.
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