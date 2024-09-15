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رياضة

صدمة في باريس سان جيرمان قبل انطلاق مشوار دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

تلقى الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان، ضربة قوية قبل انطلاق مشوار بي إس جي في دوري أبطال أوروبا.

إصابة دوناروما تزعج باريس سان جيرمان 

وكشف باريس سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الأحد، أن حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما سيخضع لبرنامج علاجي لمدة أسبوع.

وأوضح أن دوناروما شكا من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن خلال مباراة بريست أمس السبت، التي انتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 1/3 في الجولة الرابعة بالدوري الفرنسي.

ووفقا لهذا البيان فإن حارس المرمى الإيطالي سيغيب عن مباراة بي إس جي ضد جيرونا، الأربعاء المقبل، في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وسيكون لويس إنريكي أمام خيارين لتعويض هذا الغياب، إما الروسي ماتفي سافونوف المنضم من كراسنودار هذا الصيف، أو أرناو تيناس حارس مرمى منتخب إسبانيا الأولمبي، الفائز بذهبية أولمبياد باريس.

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