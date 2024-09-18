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محافظات

جهود مكثفة بالدقهلية ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

انشطة مبادرة بداية
انشطة مبادرة بداية في الدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية جهودا مكثفة من الأنشطة والفعاليات في أول يوم فعلي عقب تدشين مبادرة بداية التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ اليوم الأربعاء البدء في تنفيذ أولي فاعليات مبادرة  رئيس الجمهورية (بداية جديدة لبناء الانسان) في يومها الأول بنطاق المحافظه.

حيث قامت الجهات التنفيذية بالمحافظة متمثلة في (  جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة  جهاز مشروعك بالمحافظه - بناء وتنمية القرية بالمحافظه  - مكتبة مصر العامة - مديرية الشئون الصحية – مديرية الطب البيطري - مديرية الأوقاف - الأزهر الشريف- فرع ثقافة الدقهلية - المجلس القومي للمرأة - مديرية التضامن الاجتماعي) بالإضافة الى الوحدات المحلية بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات وهي على النحو التالى 

 

الأنشطة والفعاليات  في مبادرة بداية بالدقهلية 

1- تم تنفيذ  52 ندوة ارشادية نطاق مراكز (المنصورة – ميت غمر – الكردي – نبروه – السنبلاوين – شربين - أجا – المنزلة) حيث بلغ إجمالي عدد حضور ( 990 ) مواطن ومواطنه.

2 - تم تنفيذ عدد 2 قافلة طبية (قافلة بيطرية مجانية بقرية دماص مركز ميت غمر – قافلة صحية لذوي الهمم نطاق مكتبة مصر العامة) حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين ( 5,670 ) مواطن ومواطنه.

3- تم تنفيذ عدد 6 دورات تدريبة من قبل المجلس القومي للمرأة نطاق قرى مركزي السنبلاوين وأجا حيث بلغ عدد المتدربين (180 ) مواطن ومواطنه.

4 - تم تنفيذ عدد من الجولات الميدانيه والمرور على عدد 100 مدرسة نطاق مراكز  ( بلقاس- بنى عبيد – نبروه ) ضمن الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلي المرور علي من مشروعات شباب الخريجين بقرية المقاطعه مركز السنبلاوين لمتابعة مشروعات الشباب وتقديم الدعم الكامل لهم.

5 - تم تقديم خدمات صحية شملت الكشف على عدد 150 سائق والكشف على 84 طالبي كارت الخدمات والمسح الميداني لعدد 1,420 مواطن ضد الامراض الطفيلية الداخلية والخارجية.

6-  تم تنفيذ عدد 4 لجان خماسية لتكثيف الرقابة على المنشئات الغذائية نطاق مراكز ( منية النصر - المنصورة - الكردي ) وتم تحرير عدد 6 محاضر للمخالفين.

7- تم تكثيف الخدمات اليومية التي تقدم للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية وأعمال رفع المخلفات البلدية بالوحدات المحلية وزراعة الأشجار.

اجتماع الصحة والتعليم والتأمين الصحي لبحث استعدادات العام الدراسي في الدقهلية

محافظ الدقهلية يشهد تدشين مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

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