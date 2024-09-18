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رياضة

منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد يهزم الهند في بطولة العالم

منتخب مصر للكراسي
منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد يهزم الهند

فاز منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد على حساب الهند بشوطين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات بطولة العالم المقامة خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر.

قدم منتخب مصر أداء قوي طوال أوقات المباراة ونجح في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 8/3، قبل أن يفوز بالشوط الثاني بنتيجة 8/2.

منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد يهزم الهند في بطولة العالم

كان منتخب مصر فاز بالمباراة الأولى له على حساب تشيلي وخسر أمام البرتغال في المباراة الثانية قبل ان يعود للانتصارات علي حساب الهند.

منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد يهزم الهند في بطولة العالم

أشرف صبحي يؤازر منتخب اليد أمام الهند ببطولة العالم للكراسي المتحركة

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مؤازرة المنتخب الوطني المصري لكرة اليد للكراسي المتحركة في مباراته أمام نظيره الهندي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، ببطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد في نسختها الثانية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 21 سبتمبر الحالي، بمشاركة منتخبات "مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وتشيلي".

حضر المباراة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتور مدحت البلتاجي، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر لبطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد في نسختها الثانية، هو تأكيد على أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو الريادة العالمية في كافة الألعاب، واستمرارًا لثقة الاتحادات الدولية نحو مصر ومنشآتها الرياضة، بفضل دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية، ووضعها فى المصاف والمكانة العالمية التى تستحقها.

ووجَّه وزير الشباب والرياضة الشكر لمنتخب مصر وجهازه الفني على ما بذلوه خلال المباراه، سعيًا منهم لتحقيق إنجازًا جديدًا لكرة اليد المصرية على المستوى الدولي، معربًا عن ثقته في الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق إنجاز مصري في البطولة الحالية، والتتويج باللقب، وإسعاد الجماهير المصرية.

من جانبهم، أعرب لاعبو المنتخب الوطني عن سعادتهم بحضور وزير الشباب والرياضة لتشجيعهم، مؤكدين أن ذلك يمثل حافزًا كبيرًا لهم لبذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز، والاقتراب خطوة نحو التتويج باللقب.

جدير بالذكر أن قرعة البطولة أسفرت عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: "الهند، البرتغال، وتشيلي".

أشرف صبحي يلتقي صندوق دعم الرياضة المصرية

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا لمجلس إدارة صندوق دعم الرياضة المصرية، الذي يُعد أحد أهم أدوات دعم وتطوير قطاع الرياضة في مصر.

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