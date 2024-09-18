وزير الصحة لـ سفير كازاخستان: مصر أكبر منتج للدواء في أفريقيا

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى مصر، لبحث سبل التعاون المستقبلي في القطاع الصحي بين مصر وكازاخستان، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالسفير الكازاخستاني لدى مصر والوفد المرافق له، مؤكدا حرص مصر على التعاون مع جمهورية كازاخستان في القطاع الصحي، وتعزيز فرص تبادل الخبرات بين البلدين.

مصر تتمتع بقدرات ضخمة في مجال صناعة الأدوية

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الدوائي، واللقاحات، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بقدرات ضخمة في مجال صناعة الأدوية، وتعد من أكبر منتجي المستحضرات الدوائية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق لتحضير زيارة الوفد الكازاخستاني لشركات الأدوية المصرية لعقد اتفاقيات مشتركة لتصدير الدواء المصري، ونقل تكنولوجيا التصنيع، إلى جانب مناقشة مقترح صياغة اتفاقية مشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع السفير، سبل الاستعداد لعقد اللجنة السادسة الحكومية المشتركة بين البلدين، وطرق استقدام الكوادر الطبية من دولة كازاخستان، للاستفادة من خبرات مصر في القضاء على فيروس سي ومبادرات الصحة العامة، وتدريبهم على أحدث أساليب الكشف والعلاج.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه الدعوة لوزيرة صحة كازاخستان، لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث، الدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، الدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، الدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.