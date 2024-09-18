الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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محافظات

صحة الشرقية: تقديم الخدمة لـ30 ألف منتفعة بحملة "مشوار الألف الذهبية"

حملة مشوار الألف
حملة مشوار الألف الذهبية

قدمت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية في اليوم الثالث بالمرحلة الأولى للحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار (مشوارالألف الذهبية يبدأ بخطوة)، بتقديم الخدمة الطبية لعدد ١٠٠٠٨ منتفعة بمحافظة الشرقية، أكد ذلك الدكتورة عايدة عطية مديرة تنظيم الاسرة بالمديرية.

وكيل صحة الشرقية يلتقي مدير مستشفى العزازي للصحة النفسية

الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 21555 سيدة 

وأضافت: بلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٦٤٢٣ سيدة، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم ٣٠٧٦١ منتفعة خلال ٣ أيام، وإجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٢١٥٥٥ سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والكشف الطبي على المرضى في بعض التخصصات الطبية.

 

الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة 

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بأن حملة(مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة) والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ١٤ سبتمبر حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ على مرحلتين، تشمل خدمات تنظيم الأسرة،والصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة العامة والأطفال.

أكبر إنجازات الصحة العامة فى القرن العشرين 

 مشيرًا إلى أنه وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة،

تأثير النمو السكانى على الصعيد الوطنى والإقليمى 

 بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي، مؤكدًا على الفرق الطبية المشاركة في الحملة التنشيطية بالمحافظة، بأهمية المعاملة الجيدة وحسن الإستقبال لجميع السيدات المترددات على الحملة، وأثناء تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

تقديم الخدمة من خلال 248 عيادة تنظيم الأسرة 

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مدير تنظيم الاسرة بصحة الشرقية  أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجانًا لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تقدم الخدمة من خلال ٢٤٨ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي

13عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة للمناطق النائية 

 وأيضا ١٣ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١٠٠ طبيب مدرب، و٣٥٢ ممرضة، و٤٢٤ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة،

دور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات 

وتم التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، 

افتتاح مركز صحة الأسرة بقرية هربيط في الشرقية

تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة 

وكذلك مخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

 

 

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