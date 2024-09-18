تراجع عوائد السندات الأمريكية قبيل اجتماع الفيدرالي

تراجع عائد السندات الأميركية لأجل عامين إلى أدنى مستوياته منذ أوائل سبتمبر 2022 تقريبًا ويحوم العائد لأجل 10 أعوام بالقرب من أدنى مستوياته منذ بداية يونيو 2023.

يترقب العالم نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الساعات المقبلة، حيث يعد اجتماع اليوم هو سادس اجتماعات البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري 2024.

البنك الفيدرالى الأمريكى يحسم مصير أسعار الفائدة.. بعد ساعات

وتعقد لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعها مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، لتحديد مصير سعر الفائدة ومناقشة سعر الفائدة الرئيسية في الفترة المقبلة.

ويتبقى أمام البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعين خلال العام الجاري للنظر فيما يتعلق بسعر الفائدة ويتم إجراء الاجتماع الأخير خلال شهر ديسمبر 2024، كما أنه من المتوقع خفض الفيدرالى الأمريكى الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري وتحديدًا في 18 ديسمبر بنسبة 0.25% أخرى لتصل الفائدة إلى مستوى 4.75%، حيث يستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض معدلات التضخم بنسبة 2%.