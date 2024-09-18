الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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محلي طهطا يتابع أعمال رصف الطرق بسوهاج

رصف عدد من الشوارع
رصف عدد من الشوارع بطهطا

 تابع المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج أعمال الرصف بشارع فتحى طهطاوى وشارع الجهاد قبلى البلد من الجهة الغربية بداية من موقف طهطا جهينة ومرورا أمام مسجد السلام بأطوال حوالى 850 متر تقريبًا وبتكلفة حوالى 2 مليون ونصف مليون جنيه تقريبًا ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا تنفيذ المكتب الحديث لإنشاء ورصف الطرق بأسيوط وتحت إشراف مدير عام مديرية الطرق بسوهاج  المهندس حاتم محمد عمر والمهندس عبداللطيف عثمان مدير الصيانة

وتأتى أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمختلف أنحاء مدينة طهطا وساحل طهطا ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبناء على تعليمات المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبإشراف السادة نواب رئيس المركز وسكرتير الوحدة ومسؤولى الطرق بالوحدة المحلية  وأعضاء التفتيش المالى والادارى والمتابعة وجارى العمل والمتابعةhttps://www.vetogate.com/5240161أعمال الرصف بشارع فتحى طهطاوى وشارع الجهاد قبلى البلد من الجهة الغربية بداية من موقف طهطا جهينة ومرورا أمام مسجد السلام بأطوال حوالى 850 متر تقريبًا وبتكلفة حوالى 2 مليون ونصف مليون جنيه تقريبًا ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا تنفيذ المكتب الحديث لإنشاء ورصف الطرق بأسيوط وتحت إشراف مدير عام مديرية الطرق بسوهاج  المهندس حاتم محمد عمر والمهندس عبداللطيف عثمان مدير الصيانة

أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية 

وتأتى أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمختلف أنحاء مدينة طهطا وساحل طهطا ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبناء على تعليمات المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبإشراف السادة نواب رئيس المركز وسكرتير الوحدة ومسؤولى الطرق بالوحدة المحلية  وأعضاء التفتيش المالى والادارى والمتابعة وجارى العمل والمتابعة

 

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رصف عدد من الشوارع بطهطا عامر عوض الخطة الاستثمارية

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