الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظات

استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة طرق وشوارع طهطا فى سوهاج

رصف الطرق مدينة طهطا
رصف الطرق مدينة طهطا

تابع المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا استكمال أعمال الرصف بشارع المركز والضرائب العقارية وتفرعاته بأطوال حوالى 300 متر تقريبًا وبتكلفة حوالى 900 ألف جنيه تقريبًا ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا تنفيذ المكتب الحديث لإنشاء ورصف الطرق بأسيوط، وتحت إشراف مدير عام مديرية الطرق بسوهاج المهندس حاتم محمد عمر والمهندس عبداللطيف عثمان مدير الصيانة.

وقام بالإشراف على عملية الرصف نواب رئيس المركز وسكرتير الوحدة ومسئولو الطرق بالوحدة المحلية ، وأعضاء التفتيش المالى والإدارى والمتابعة.

عامر عوض رصف الطرق ضمن خطة الوحدة المحلية 

يذكر أنه تأتى أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمختلف أنحاء مدينة طهطا وساحل طهطا ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا فى إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

 

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رصف الطرق فى سوهاج الوحدة المحلية بطهطا محافظ سوهاج نائب رئيس المدينة عامر عوض يتابع

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