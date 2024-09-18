وزير الكهرباء يتفقد مدينة العلوم النووية.. محمود عصمت: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي فى مجال النظائر المشعة.. خطة لدعم ونشر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.. وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجولات الميدانية والزيارات الى جميع مواقع العمل والهيئات التابعة، وقام اليوم الأربعاء بزيارة ميدانية إلى مدينة العلوم النووية بمنطقة أنشاص بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور عمرو الحاج على رئيس هيئة الطاقة الذرية،ومشاركة لفيف من قيادات الهيئة وعدد من الخبراء العاملين فى المدينة، وذلك لمتابعة سير العمل ودور المدينة النووية ومساهماتها فى المجالات المختلفة على المستوى البحثي والعلمي والاقتصادي والتقني والبرامج التدريبية المتخصصة والمشروعات القومية والبرنامج النووى المصرى السلمي.



استعرض الدكتور محمود عصمت دور هيئة الطاقة الذرية وما تقوم به مدينة العلوم النووية بأنشاص على طريق امتلاك المعرفة النووية لكافة الاستخدامات وتوطين التكنولوجيا وخفض الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي فى مجال النظائر المشعة والتخلص الآمن من النفايات الطبيعية المشعة، وتحلية المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة محاصيل الحبوب، وحفظ المنتجات الغذائية وزيادة القدرة لدى المحاصيل على مقاومة الظروف المناخية الصعبة ومقاومة الآفات وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وكذلك الأبحاث العلمية والمشروعات التطبيقية فى مجال الطاقة وإنتاج الخلايا الشمسية وتوفير العديد من المواد الاستراتيجية بتصنعيها محليا.

وكذلك دور الهيئة فى معالجة النفايات المشعة فى جميع القطاعات والكشف الإشعاعى فى الموانى البحرية والبرية والجوية، بالاضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية وتدريب المتعاملين مع المصادر المشعة والدور التعليمي بالشراكة مع الجامعات والعمل على توطين الصناعات النووية الاستراتيجية.

وحدة إنتاج النظائر المشعة ومحطة معالجة النفايات المشعة السائلة

تفقد الدكتور محمود عصمت مدينة العلوم النووية بأنشاص والتى تضم مجموعة من المنشأت البحثية ومنها مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني ووحدة إنتاج النظائر المشعة ومحطة معالجة النفايات المشعة السائلة والمعامل البحثية والتى تدخل ضمن مركزى البحوث الذرية والمعامل الحارة.

واستمع من العلماء القائمين على التشغيل إلى مدى الدقة والالتزام بالمعايير الدولية والتعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتصنيف العلمي والبحثي وعدد الأبحاث المنشورة فى الدوريات العالمية والمشروعات الجديدة التى يجرى العمل عليها ومشروعات الشركة التى يتم تطبقيها بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية والمحلية لخدمة العلم وبما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمشاركة فى أوجه التنمية المستدامة التى تشهدها مصر على مختلف الأصعدة، وشملت الجولة تفقد المراكز البحثية المختلفة والمعامل وقاعات البحث والدراسة، ومناقشة الأساتذة والخبراء المتواجدين فى استراتيجية العمل والمشروعات البحثية الحالية وخطط التنفيذ.

خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية

اكد الدكتور محمود عصمت ان هيئة الطاقة الذرية ومدينة العلوم النووية بأنشاص شريك رئيسي فى خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات العلوم الطبية وعلاج الأمراض والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة وتعد منبرا بحثيا يشار اليه فى المحافل الدولية فى مجال تطوير ونشر ودعم الاستخدامات السلميّة للطاقة الذرية.

وأوضح دور مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني الذي يضم المفاعل الذري بقدرة 22 ميجاوات ومصنع إنتاج النظائر المشعة الذي يغطي الإنتاج المحلي من النظائر التي تستخدم في تشخيص وعلاج الأورام، ومصنع إنتاج الوقود النووي والمنتج الأولي للخلايا الشمسية وهو من أحد استخدامات المفاعل البحثي الثاني حيث نجحت الهيئة في إنتاج الخلايا الشمسية وهي تحت التجربة تمهيدًا لإنتاج الخلايا الشمسية في مصر والتصنيع المحلي لها مما سيفتح مجالًا كبيرًا لاستخدامات الطاقة الشمسية وتوطين صناعتها في مصر.

إنتاج طفرات زراعية

يأتي ذلك طبقًا لاستراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة وما قامت به الهيئة من إنتاج طفرات زراعية تتميز بأنها ذات قاعدة وراثية مختلفة مما يساعد في قدرتها على مقاومة الأمراض وتحملها للظروف البيئية المعاكسة وكذلك زيادة الانتاجية في وحدة المساحة بنسبة ٣٣٪؜ عن الاصناف التجارية الحالية، كما أنها آمنة تمامًا من ناحية سلامة الغذاء، مشيرا الى التعاون مع الجامعات المختلفة والمؤسسات الدولية المعنية فى مجالات تأهيل وإعداد وتدريب الكوادر البشرية، مضيفا التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة فى مجال الطاقة النووية، والخبرات المتراكمة لدى العلماء والباحثين القائمين على العمل والدور الفعال لخدمة البحث العلمي فى مجالات الطاقة الذرية.