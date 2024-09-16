الكهرباء: تحصيل 396 مليون جنيه من محاضر سرقة الكهرباء خلال الشهر الماضي

أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تركيب 178 ألف عداد كودي على مدار الشهر الأخير لمنازل مخالفة أو لم يصدر في حقها قرار بالتصالح أو الإزالة، حيث تم الضبط بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار.

تركيب العدادات الكودية للمنازل المخالفة

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدد محاضر الضبطية القضائية وصلت إلي 99 ألف محضر بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوات وبقيمة مالية 396 مليون جنيه.

إجراءات منع تكرار سرقات التيار

واستعرض وزير الكهرباء الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، وكذلك خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية للحد من الفقد الفنى على شبكات التوزيع.