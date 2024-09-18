الكهرباء تعد قائمة جديدة بأسماء سارقي التيار لحذفهم من الدعم

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع قائمة جديدة من اسماء المواطنين الصادر له محاضر لسرقة التيار الكهربائي الي وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع من الدعم التمويني.

وقف الدعم التمويني لسارقي الكهرباء

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القائمة الجديدة من اسماء المواطنين الصادر له محاضر بسرقة التيار الكهربائي تتضمن الأسم والرقم القومي وعنوان محل الإقامة وذلك لمواطن قامت عناصر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتحرير محاضر لهم بعد منحهم الضبطية القضائية أو من خلال عناصر شرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، أو من المواطنين اصحاب الممارسة في استخدام التيار خاصة أنها تعد سرقة للتيار أيضا.

وأشارت المصادر الى أن الوزارة سبق لها أن قامت بارسال قائمة ضمت 500 الف مواطن صدرت لهم محاضر بسرقة التيار الكهربائي الي وزارة التموين والتجارة الداخلية لإيقاف الدعم التمويني لهم، بالإضافة الي وقف صرف الأسمدة للمزارعين من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الصادر لهم محاضر بسرقة التيار أيضا.

خطة وزارة الكهرباء للتعامل مع سارقي الكهرباء

وشددت المصادر على أن الدولة لن تتهاون مع أي مواطن يسرق التيار الكهربائي أو يستولي عليه بطريقة غير شرعية، وطالبت المواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم بمختلف الجهات مع الإسراع في التصالح علي المخالفات الموجودة.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، حددت 14 فئة سيتم وقف بطاقات التموين الخاصة بهم، وهي كالتالي:

- سرقة التيار الكهربائي.

- تقاضي راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا.

- امتلاك سيارات حديثة.

- مصاريف مدارس 20 ألف جنيه فأكثر.

- استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريا فأكثر.

- امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

- دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

- امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

- تسديد قيمة مضافة مرتفعة، وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.

- أن تكون من أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.

- في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، وعدم التقدم بطلب لحذفه من البطاقة.

- في حالة سفر أحد أفراد الأسرة، ولا يزال مدرجا على البطاقة.

- عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.

- في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.