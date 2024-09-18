بعد استئناف الوادا على براءته، موقف رمضان صبحي من المشاركة في المباريات

استأنفت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" أمام المحكمة الرياضية الدولية ضد حكم براءة رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز وإلغاء قرار لجنة الاستماع المصرية.

وتقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بالاستئناف يوم 11 سبتمبر الجارى، وطالبت بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات.

ومن بين السيناريوهات التي كانت منتظرة بعد براءة رمضان صبحي استئناف “الوادا” على حكم براءته من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، "النادو".

موقف رمضان صبحي من المشاركة بالمباريات

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة ما هو موقف مشاركة رمضان في المباريات بعد استئناف الوادا على حكم براءته؟

وبحسب اللوائح المعمول بها فإنه بعد تبرئة رمضان صبحي، يحق له اللعب حتى القرار النهائي بعد استئناف الوادا على الحكم.

براءة رمضان صبحي

وأصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو” بيانًا رسميًّا في الـ16 من يوليو الماضي بشأن قضية رمضان صبحي، واتهامه في وقت سابق بتهمة تعاطي المنشطات.

بيان المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تضمن تبرئة رمضان صبحي من تعاطي أي مواد أو عقاقير منشطة، إلى جانب رفع القرار الصادر ضده من المنظمة بالإيقاف عن المشاركة في المباريات.

نص بيان المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

وجاء نص البيان الصادر عن المنظمة على النحو التالي:

"تلقت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مساء الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024م، قرار لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في قضية اللاعب رمضان صبحي، بشأن ارتكابه مخالفتين بموجب المادة 2.2 و2.5 من القواعد المصرية لمكافحة المنشطات، وهما: استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من عملية الكشف عن المنشطات، وذلك بناء على تقرير معمل برشلونة والذي نص على "اكتشاف غير نمطي".

وذكرت اللجنة أن قرار المنظمة بفرض الإيقاف المؤقت الإجباري على اللاعب كان موافقًا للقواعد المنصوص عليها في القواعد المصرية لمكافحة المنشطات.

وقررت اللجنة بالأغلبية، الآتي:

** عدم فرض عقوبة على اللاعب.

** الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب.

وبدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار.

وتنص لائحة المحكمة الرياضية الدولية تقضي بوجوب رد من الوكالة الدولية خلال 20 يوما من إصدار القرار لبيان أسباب الاستئناف على قرار لجنة الاستماع المصرية في مهلة أقصاها حتى 6 أكتوبر القادم.

قرار إيقاف رمضان صبحي

وقررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في 26 مايو الماضي رسميا إيقاف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وتم إخطار اتحاد الكرة المصري بإيقاف رمضان صبحي بشكل رسمي من قبل المنشطات حتى 6 يونيو الماضي، لحين عقد جلسة الاستماع والفصل النهائي في القضية بسبب العينة التي أخذت منه في 3 أبريل الماضي وطلبوا ردا من اللاعب على فساد العينة، ورد بعدها يوم 9 أبريل من نفس الشهر..