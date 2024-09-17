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رياضة

محامي رمضان صبحي يفجر مفاجأة بشأن مطالبة المنظمة الدولية إيقافه 4 سنوات

رمضان صبحي لاعب بيراميدز،
رمضان صبحي لاعب بيراميدز، فيتو

رمضان صبحي، كشف هاني زهران، المحامي الدولي، موقف رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد طعن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، على قرار رفع الإيقاف عن اللاعب.

موقف رمضان صبحي من المشاركة في المباريات

وقال زهران في تصريحات نقلها خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "رمضان صبحي سيستمر في المشاركة بشكل طبيعي والطعن المقدم من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على قرار الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، لن يمنعه من المشاركة".

واختتم: "الفصل في الدعوى قد يستمر لمارس ٢٠٢٥، وجاهزون بمستندات جديدة سنقدمها أمام المحكمة الدولية للرد على الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".

المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات تتخذ إجراء جديدا ضد رمضان صبحي

ونشر أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا قال فيه: “الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تستأنف على قرار رمضان صبحي أمام المحكمة الرياضية الدولية وتطالب بإلغاء قرار لجنة الاستماع وتطالب بإيقافه 4 سنوات”.

وغاب رمضان صبحي عن مباريات بيراميدز خلال الفترة الماضية لتعرضه للإيقاف منذ مايو الماضي بسبب أزمة المنشطات واتهامه بالتلاعب بعينة الاختبار خلال إحدى مباريات الفريق الأفريقية.

مباريات غاب فيها رمضان صبحي عن بيراميدز 

ومنذ قرار إيقاف رمضان صبحي في  مايو الماضي   غاب اللاعب عن ثماني مباريات لفريقه حتى مواجهة النصر الأخيرة بكأس مصر. 

وغاب رمضان صبحي عن مباريات فريقه بالدوري أمام الجونة وسموحة مباراتين وبلدية المحلة والمقاولون والاتحاد والأهلي وأمام النصر بكأس مصر.

قرار إيقاف رمضان صبحي 

وقررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في 26 مايو الماضي رسميا  إيقاف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وتم إخطار اتحاد الكرة المصري بإيقاف رمضان صبحي بشكل رسمي من قبل المنشطات حتى 6 يونيو الماضي، لحين عقد جلسة الاستماع والفصل النهائي في القضية بسبب العينة التي أخذت منه في 3 أبريل الماضي وطلبوا ردا من اللاعب على فساد العينة، ورد بعدها يوم 9 أبريل من نفس الشهر. 

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رمضان صبحي هاني زهران المحامي بيراميدز الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات المحكمة الرياضية الدولية

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