الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محامي رمضان صبحي: قرار الطعن من وكالة المنشطات طبيعي وجهزنا ملفا كاملا للمحكمة الرياضية

رمضان صبحي،فيتو
رمضان صبحي،فيتو

صرح هاني زهران، محامي  رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بأن الاستئناف الصادر من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ضد قرار إلغاء إيقاف اللاعب إجراء يعتبر روتينيا.


وأضاف زهران في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن القرار متوقع ولكنه لن يمنع مشاركة اللاعب في المباريات المقبلة مع بيراميدز ولا يوجد أي تأثير على اللاعب.

وتابع، قد يستمر النقاش حول الدعوى حتى شهر مارس المقبل وجهزنا ملفا  شاملا لتقديمه أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس) وجاهزون لتصعيد الأزمة إلى أي جهة قضائية رياضية.

وفي 16 يوليو الماضي، برأت لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رمضان صبحي، بشأن ارتكابه مخالفتين بموجب المادة «2.2» و«2.5» من القواعد المصرية لمكافحة المنشطات، وهما: "استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من عملية الكشف عن المنشطات، بناء على تقرير معمل برشلونة والذي نص على اكتشاف غير نمطي".

وألغت لجنة الاستماع بالوكالة المصرية لمكافحة المنشطات قرارًا بإيقاف اللاعب بسبب اتهامات موجهة له بتعاطي مواد منشطة محظورة والتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به.


واستأنفت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" ضد قرار لجنة الاستماع المصرية وطالبت بإيقاف اللاعب لمدة 4 أعوام.

رمضان صبحي الكشف عن المنشطات المحكمة الرياضية الدولية كاس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات لمحكمة الرياضية الدولية لاعب بيراميدز محامى رمضان صبحى

مواد متعلقة

اجتماع مصيري برابطة الأندية لتحديد شكل الدوري بالموسم الجديد.. 3 مقترحات على الطاولة.. شروط للأهلي والزمالك للموافقة على التصورات.. وحقيقة إلغاء الرابطة نهائيا

يحيى عطية الله يجري فحصا طبيا لتحديد موقفه من خوض تدريبات الأهلي

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

اليوم، الأهلي يعود لتدريباته استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني

الأهلي يجهز خطابا للاحتجاج على حكم مباراة السوبر الأفريقي

الموعد والقنوات المجانية الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

بـ 9 أهداف، بايرن ميونيخ يسحق دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

البايرن يضرب دينامو زغرب بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

الأكثر قراءة

آخر مستجدات أزمة سد النهضة وموقف مصر من تعنت إثيوبيا

بعد انفجارها في لبنان، جولد أبولو تكشف تفاصيل جديدة بشأن الشركة المصنعة لأجهزة «بيجر»

فقد عينه، تقارير تكشف تفاصيل إصابة السفير الإيراني لدى لبنان في تفجيرات البيجر

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى صباح اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

وزير الداخلية يقرر ترحيل سودانى الجنسية لخارج البلاد

برسائل نصية، معلومات جديدة عن طريقة تفجير البيجر في لبنان

الحبس سنة لفتاة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر

أخبار مصر.. زيادة جديدة في سعر أسطوانات البوتاجاز.. خسوف جزئي للقمر.. الحكومة تسقط في اختبار الدواء.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين نحو البحر.. ومواعيد مباريات اليوم

منوعات

المزيد

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

ناميبيا، مصرع 4 أطفال علقوا في ثلاجة

أخيرا، المنظمة العالمية للأرصاد تعلن بدء تعافي طبقة الأوزون من الثقب الشهير

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 في الأسواق

السكة الحديد تعلن إيقاف تشغيل هذه القطارات

قبل التقديم، تعرف على حدود أقساط تمويل شقق سكن كل المصريين

كل ما تريد معرفته عن خدمات إنستاباي

المزيد

انفوجراف

50 جنيها زيادة.. أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى العهن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة المعارج

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية