محامي رمضان صبحي: قرار الطعن من وكالة المنشطات طبيعي وجهزنا ملفا كاملا للمحكمة الرياضية

صرح هاني زهران، محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بأن الاستئناف الصادر من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ضد قرار إلغاء إيقاف اللاعب إجراء يعتبر روتينيا.



وأضاف زهران في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن القرار متوقع ولكنه لن يمنع مشاركة اللاعب في المباريات المقبلة مع بيراميدز ولا يوجد أي تأثير على اللاعب.

وتابع، قد يستمر النقاش حول الدعوى حتى شهر مارس المقبل وجهزنا ملفا شاملا لتقديمه أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس) وجاهزون لتصعيد الأزمة إلى أي جهة قضائية رياضية.

وفي 16 يوليو الماضي، برأت لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رمضان صبحي، بشأن ارتكابه مخالفتين بموجب المادة «2.2» و«2.5» من القواعد المصرية لمكافحة المنشطات، وهما: "استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من عملية الكشف عن المنشطات، بناء على تقرير معمل برشلونة والذي نص على اكتشاف غير نمطي".

وألغت لجنة الاستماع بالوكالة المصرية لمكافحة المنشطات قرارًا بإيقاف اللاعب بسبب اتهامات موجهة له بتعاطي مواد منشطة محظورة والتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به.



واستأنفت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" ضد قرار لجنة الاستماع المصرية وطالبت بإيقاف اللاعب لمدة 4 أعوام.