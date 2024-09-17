خبير اقتصادي يوجه رسالة بشأن تنقلات قيادات البنوك المصرية

وجه هاني توفيق الخبير الاقتصادي رسالة بشأن تنقلات قيادات البنوك، التي شهدتها مجالس إدارات البنوك المصرية العامة، حيث شملت التغييرات المناصب القيادية الكبرى.

حركة تنقلات قيادات البنوك المصرية

وطالب هاني توفيق باستمرار تأهيل كوادر قطاع البنوك، والعودة لدوره، الذي وصفه بـ"الأصيل"، فى تمويل الاقتصاد الحقيقى من زراعة وصناعة وتصدير.

الخبير الاقتصادي هاني توفيق، فيتو



وقال هاني توفيق، في رسالته الموجهة بشأن تنقلات قيادات البنوك: "بالنسبة لتنقلات قيادات البنوك. خالص تحياتى لمن حضر، ولمن رحل".



وأضاف توفيق: "خالص تمنياتى الطيبة لهذا القطاع الحيوى الذى اتمنى استمرار تأهيل كوادره، وعودته مجددًا لدوره الأصيل فى تمويل الاقتصاد الحقيقى من زراعة وصناعة وتصدير".



يذكر أن مجالس إدارات البنوك المصرية العامة شهدت تغييرات في مناصب قيادية كبرى، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية لمجالس إدارات بنوك القطاع العام، التي انتهت منذ سبتمبر العام الماضي، وتم التمديد لقيادات تلك المجالس لمدة عام لحين مناقشة القوائم المالية لعام 2023.

قانون البنك المركزي وقطاع البنوك

وينص قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي المصري على ألا تتجاوز فترة الرئيس التنفيذي للبنك عن 3 دورات متتالية، بإجمالي 9 سنوات كحد أقصى، بما يحتم مغادرة البنك أو الانتقال لبنك آخر.

البنك المركزي المصري، فيتو



وشملت التغييرات تبادل مراكز بين أكبر بنكين حكوميين في مصر، حيث يتولى محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي المصري، وتولى هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك مصر.

وزير السياحة يتولى منصب نائب مدير بنك

كما ضمت حركة التغييرات تعيين أحمد عيسى، وزير السياحة المصري السابق، لمنصب نائب رئيس بنك مصر، وتولت سهى التركي، نائبة المديرة المالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منصب نائب رئيس البنك الأهلي المصري.

تنقلات قيادات البنوك المصرية، فيتو



وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن التغييرات كانت مفاجئة إلى حد ما، بسبب تبادل المراكز بين أكبر بنكين حكوميين، حيث أشار البعض إلى أن إجراء تغييرات رؤساء مجالس إدارات بنوك القطاع العام المصري هو إجراء دوري، يتم كل 3 سنوات، حيث تم تبديل رؤساء بنكي مصر والأهلي لنقل الخبرة، وترشيح من محافظ البنك المركزي المصري، ووافق عليه رئيس مجلس الوزراء، لنقل الخبرات بين أكبر بنكين حكوميين في مصر.

وتُعد التنقلات في قيادة بنكي مصر والأهلي بمثابة الأذرع الأساسية للسياسة النقدية في مصر، ويستحوذان على أكبر نسبة من رأس مال القطاع المصرفي المصري، حيث جاءت التغيرات نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، والمهمة الأساسية في الوقت الحالي هي معالجة التضخم.

