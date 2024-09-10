بعد ارتفاعه لأول مرة منذ 5 أشهر، تأثير زيادة التضخم على دخل المواطن، اعرف الجهة المسئولة عن قياسه

مؤشر التضخم، التضخم يعتبر أحد أهم المفاهيم الاقتصادية والتى تؤثر فى السياسات الاقتصادية، ولعل السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا عند سماع تلك الكلمة هل تعني ارتفاع الأسعار؟ وقد يظن البعض خطأ أن “التضخم” يعنى ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة.

فالتضخم يعنى: ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل).

وينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي.

كيف يتم قياس معدلات التضخم؟

ويتم حساب “التضخم الشهري” من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية الشهر بالشهر السابق له، بينما يتم قياس معدل “التضخم السنوي” من خلال مقارنة الشهر الذي يتم حساب التضخم له بنفس الشهر من العام الماضي، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.

الجهة المسؤولة عن قياس التضخم

ويقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بقياس معدل التضخم بشكل دوري، سواء الشهري أو السنوي، في الريف والحضر.

الإحصاء يعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأول مرة منذ 5 شهور بنسبة (0.4%)

التضخم ، كشف التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (231.1) نقطة لشهر اغسطس 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا شهريًا قدره (1.9%).

ارتفاع اسعار السلع الغذائية

ترجع الأسباب إلى ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (14.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (6.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.5%)

كما ارتفعت أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (0.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)

كما ارتفعت أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.8%)....

انخفاض أسعار الدخان واللحوم

انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.1%).

معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (25.6%) لشهر أغسطس 2024 مقابل (39.7%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر أغسطس 2024 مقارنة بشهـر يوليو 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (1.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:



1- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)

2- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.1%)

3- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)

4- ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة (14.3%)

5- ارتفاع أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.0%)

6- ارتفاع أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%).

انخفاض أسعار الحبوب واللحوم والزيوت

1- انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%)

2- انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)

3- انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.9%).

4- انخفاض قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضًا قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).



2- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.5%).



3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (0.4%).



4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (1.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.8%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).



5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.8%).



6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (10.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%).



7- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (6.0%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.9%).



8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.1%).



9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%).



10 - سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.8%).



ثانيًا: التغير السنوي (شهر اغسطس 2024 مقارنة بشهر أغسطس 2023):



سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (28.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:



1- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (32.5%)

2- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (21.1%)

3- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (17.5%)

4- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (34.7%)

5- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (15.3%)

6- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (29.7%)

7- ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (44.2%)

8- ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (19.6%)

9- ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية بنسبة (55.9%)

10- ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (32.5%)

11- ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (43.6%).



12- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (37.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (18.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (37.6%).



2- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (25.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (33.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (26.2%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (21.9%)، مجموعة الأحذية بنسبة (21.2%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (24.1%).



3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (12.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.4%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (7.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (16.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (17.8%).



4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (26.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (23.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (26.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (30.4%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (24.3%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (33.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (24.7%).



5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (25.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (31.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (16.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (22.0%).



6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (29.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (23.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (28.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (31.7%).



7- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (12.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (51.4%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (27.4%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).



8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (49.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (31.0%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (27.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (68.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (31.6%).



9- سجل قسم التعليم ثباتًا عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).



10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (31.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (31.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.6%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (20.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (27.4%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (33.8%).

كيف يؤثر التضخم على دخل المواطن

يؤدي التضخم إلى تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل). ونتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين فى تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

انخفاض القيمة الشرائية

والتضخم يعني: ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضروات والفاكهة.

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

كيف يتم قياس معدلات التضخم؟

ويتم حساب “التضخم الشهري” من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية الشهر بالشهر السابق له، بينما يتم قياس معدل “التضخم السنوي” من خلال مقارنة الشهر الذي يتم حساب التضخم له بنفس الشهر من العام الماضي، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.