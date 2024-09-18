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خارج الحدود

وزير الخارجية: افتتاح 3 فروع لجامعات أمريكية عريقة فى مصر

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكى على افتتاح 3 فروع لجامعات أمريكية عريقة فى مصر.

متانة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكى أنتوني بلينكن اليوم فى القاهرة على هامش انطلاق الحوار الاستراتيجى بين مصر وأمريكا، على متانة العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات.

وأوضح أن “زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة تأتي ضمن عدد كبير من الزيارات المكوكية التى أجراها إلى المنطقة والقاهرة، ونحن دائمًا نرحب به ضيفًا عزيزًا هنا في مصر”.

لقاء مطول وصريح بين السيسى وبلينكن 

وأضاف عبد العاطي: «بلينكن التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي وكانت مقابلة مطولة صريحة للغاية، وتناول فيها الرئيس معه كل ما يتعلق بتطورات العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في ظل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين».

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