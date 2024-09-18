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محافظات

خلال جولة ميدانية مفاجئة ..

محافظ سوهاج يتفقد مؤسسة رعاية الأيتام بحي الكوثر وقرية الحواويش بأخميم

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد مؤسسة رعاية الأيتام بحي الكوثر

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها مؤسسة البنين لرعاية الأيتام بحي الكوثر، ومستشفى أخميم المركزي، وقرية الحواويش بأخميم، والمركز الطبي ومستودع البوتاجاز بحي الكوثر، يرافقه اللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ سوهاج يتفقد مؤسسة رعاية الأيتام بحي الكوثر والمواقع بقرية الحواويش

 

مؤسسة البنين لرعاية الأيتام بحي الكوثر

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد مؤسسة البنين لرعاية الأيتام بحي الكوثر، وقد تفقد أماكن المبيت، والملاعب، والمطبخ، وقاعة الطعام،  والتقى بأبناء الدار واستمع إلى كافة مطالبهم وشكواهم، ووجه المحافظ بزيادة المصروف اليومي لهم، والكميات المنصرفة من الأطعمة للدار، مؤكدا على ضرورة تكثيف الأنشطة الثقافية، والدينية، والرياضية  للمقيمين بالدار، وترتيب جلسات مع أخصائيين نفسيين واجتماعيين لإعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، مع العرض الأسبوعي على سيادته بما يتم من أنشطة داخل الدار.

 

 

كما تفقد المحافظ المركز الطبي بالكوثر، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات لسرعة تشغيل المركز في كافة التخصصات لخدمة أهالي حي الكوثر والقرى المجاورة، كما تفقد سيادته سير العمل بمستودع البوتاجاز بحي الكوثر، وشدد على توفير أنابيب البوتاجاز والالتزام بالسعر القانوني المقرر، والأوزان الخاصة بها، وعدم تحميل أي أعباء إضافية على المواطنين.

إحالة عدد 5 من العاملين بالوحدة الصحية بالحواويش للتحقيق لتغيبهم عن العمل

تضمنت جولة المحافظ كذلك تفقد الوحدة المحلية لقرية الحواويش التابعة لمركز أخميم، ووجه بالاهتمام بمطالب المواطنين، والحالة الإدارية للمباني، وأسلوب العمل لتلقي شكاوى ومطالب المواطنين، كما تم المرور على الوحدة الصحية بالحواويش، وتابع المحافظ مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالوحدة، ووجه بإحالة عدد 5 من العاملين بالوحدة للتحقيق لتغيبهم عن العمل، والنظر في تعيين طبيب أطفال لتلبية حاجة المواطنين بالوحدة.

 

واختتم المحافظ جولته بتفقد سير العمل داخل  مستشفى أخميم المركزي، واطمأن على تواجد الأطقم الطبية، والتمريض، والمستلزمات الطبية والعلاجية، موجها بزيادة أعداد الغرف المخصصة للغسيل الكلوي، وسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مبنى المستشفى، بالإضافة إلى صيانة المعدات المستخدمة بقسم العظام، مشددا على ضرورة الاهتمام بالحالة الإدارية لجميع أقسام المستشفى، وخاصة أماكن تقديم الخدمات للمواطنين، مطالبا بسرعة إدراج المستشفى المركزي في خطة التطوير الموضوعة من وزارة الصحة.

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