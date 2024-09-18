بعد تطويره، التشغيل التجريبي لقسم جراحة العظام بمستشفى سوهاج العام

بعد رفع الكفاءة والتطوير

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن عودة تشغيل قسم جراحة العظام والكسور بمستشفى سوهاج العام بعد عملية التطوير الشاملة للقسم مؤخرا ليصبح قادرا على تقديم خدمات طبية متكاملة للمرضى.

التشغيل التجريبي لقسم جراحة العظام بمستشفى سوهاج العام بعد الانتهاء من تطويره

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بتطوير بتطوير الأقسام والخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها بالمستشفيات.



ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام أن القسم يعد من الأقسام الهامة بالمستشفى ويقدم خدمات طبية متميزة للمرضى، موضحًا أن القسم يقوم بإجراء تدخلات جراحية هامة وفريده تشمل جراحات تشوهات العظام وإعادة بناء عظام الأطفال وجراحات مناظير المفاصل والطب الرياضي وجراحات المفاصل الصناعية وجراحات العمود الفقري وجراحات الإصابات والكسور.

وأضاف هيكل أن عودة تشغيل القسم بعد التطوير سوف يساهم بشكل كبير في القضاء على قوائم الانتظار من خلال المشاركة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى المحافظة.

وكيل صحة سوهاج قسم جراحة العظام من الأقسام الهامة بالمستشفى وعودة عمله سوف يساهم بشكل كبير في إنهاء قوائم الانتظار.

قال الدكتور هيثم عطية رئيس قسم العظام بمستشفى سوهاج العام إنه فور التشغيل تم التجهيز لإجراء ثلاث عمليات ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تمثلت في تغيير مفصل ركبة كامل موضحًا أنه تم الانتهاء من إجراء واحدة منها وجاري إجراء العمليتين خلال أيام.