نجوم الفن وأهل الخطوة، كواليس حكايات الفنانين مع مشايخ الصوفية

يسعى المنهج الصوفي، كما يؤمن أتباعه، للتقرب إلى الله عن طريق التجربة الروحية ومن خلال التأمل، ولطالما كان عالم الصوفية جذابًا للكثيرين على اختلاف طبقاتهم ومهنهم التي يمتهنونها، وعادة ما كانت ساحات أقطاب الصوفية تجذب المريدين من كل حدب وصوب، وكثير من أهل الفن كانوا من بين هؤلاء المريدين، فهناك أسماء عديدة لنجوم في سماء الفن يميلون إلى الطرق الصوفية من بينها على سبيل المثال لا الحصر:

الفنان محمود إسماعيل

كان عدد من نجوم الفن منذ زمن طويل جزء أصيل من مريدي شيوخ الصوفية، ومن أبرزهم الفنان محمود إسماعيل أو المعلم سلطان في فيلم سمارة، الذي لمع في تقديم أدوار الشر، وبالرغم من تألقه في عالم الفن إلا أنه اتجه إلى عالم الصوفية وانتسب إلى الطريقة المنسية نسبة إلى عبد الفتاح منسي، وابتعد قليلًا عن الفن ثم عاد إليه بعد ذلك، ولكن قلبه اشتاق لآل البيت فقرر الاعتكاف والإقامة في حي الحسين بالقرب من المسجد الذي شيعت منه جنازته عام ١٩٨٣.

الفنانة مديحة يسري

تزوجت سمراء النيل الفنانة الراحلة مديحة يسري أكثر من مرة، ومن ضمن هذه الزيجات وآخرها كانت زيحة من أحد مشايخ الطرق الصوفية، ولكن هذه الزيجة انتهت بالانفصال.

والزوج هو الشيخ إبراهيم سلامة الراضي، وهو شيخ الطريقة الشاذلية، ولقد تعرفت عليه الراحلة مديحة يسري من خلال زوج شقيقتها الذي كان مريدا له، وكانت تحرص على اللجوء إليه عند حاجتها للإجابة على أسئلة دينية، وبعد الزواج ابتعدت مديحة يسري قليلًا عن الفن احترامًا لمقام الزوج باعتباره شيخ طريقة ولديه مريدون، وأشارت الراحلة في تصريحات إعلامية إلى أن أكثر ما جمعهما كانت الروحانيات.

الفنان إيهاب توفيق

يعتبر الفنان إيهاب توفيق من الفنانين الذين يحرصون على حضور جلسات للذكر، وكذلك الحضرات، حتى أنه قدم أغنية في حضرة الشيخ صالح أبو خليل الذي لديه طريقة صوفية شهيرة، وهذه الأغنية حملت اسم “عمي يا عمي”.

الفنان إيهاب فهمي

وأيضًا الفنان إيهاب فهمي من عشاق الصوفية، حيث قال في تصريحات إعلامية “أنا محب لسيدنا النبي وآل بيته الكرام، وكل السادة آل البيت الموجودين في مصر”، وأضاف “أنا بحب جدًا الصوفية ومتعايش وسط الصوفية وأعتز بهذا المنهج وأتبع طريقة صوفية”.

الفنان أحمد ماهر

يحرص الفنان أحمد ماهر على حضور الأمسيات الدينية واحتفاليات رأس السنة الهجرية والمولد النبوي ومولد الحسين مع الطريقة العزمية، ويرى أحمد ماهر أنه ضيف على المتصوفة، ويحفظ أشعارا في حب ومدح النبي عليه الصلاة والسلام وفقًا لتصريحات إعلامية سابقة له.

السيناريست عبد الرحيم كمال

المؤلف عبد الرحيم كمال، مؤلف مسلسل الحشاشين وعدد من الأعمال الناجحة الأخرى، من أشهر من ارتبط اسمهم بعالم الصوفية، وهو نفسه لم ينكر أنه صوفي الهوى، ويتمنى أن يكون صوفي الهوية، ويرى أنه في رحلة البحث عن النفس عن طريق الحب، ويتبع عبد الرحيم كمال الطريقة الصلاحية التيجانية للشيخ صلاح التيجاني.

حنان شوقي

من أبرز النجمات اللاتي ارتبط اسمهن بالصوفية وعالمها هي الفنانة حنان شوقي التي اتبعت منهج الصوفية بعد رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، وتحرص حنان شوقي على حضور “الحضرات”، كما تحضر حفلات لها علاقة بآل البيت، حتى أنها أطلقت عام ٢٠٢٠ أغنية تحمل اسم آل البيت.

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الكاتب عمر طاهر

أما الكاتب عمر طاهر فيرى في التصوف مدخلًا للدين يشعر بالراحة له، ويؤمن أنه مليء بالكنوز والأسرار، وأنه قائم على الحب والمعرفة ورؤية الجمال والبحث عن الحقيقة، كما أنه يتبع الطريقة التيجانية للشيخ صلاح التيجاني، وأشار عمر طاهر من قبل في تصريحات إعلامية أنه محب لشيخه.

الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب

كما أن أحمد سعد وسمية الخشاب كانا في فترة من حياتهما من أتباع الشيخ صلاح التيجاني ومريديه، حيث حدث التقاء روحي بينهما في حب الشيخ الصوفي، وبارك هو لهما هذا الزواج، وهذه هي العلاقة الروحانية التي كشفت عنها من قبل سمية الخشاب في برنامج تليفزيوني، واعترفت خلاله أنها من أتباع الطريقة التيجانية.

الفنان عمرو سعد

وعلى غرار شقيقه أحمد سعد فإن الفنان عمرو سعد جمعته صورًا بالشيخ صلاح التيجاني برفقة شقيقه المطرب الشهير أحمد سعد.

الفنان علاء مرسي

يعتبر الفنان علاء مرسي من الصوفيين، ولقد قال هو بنفسه ذلك من قبل في تصريحات صحفية، وكان يحرص على التواصل مع الشيخ صلاح التيجاني عبر منشوراته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه في أحد التعليقات بأنه “الحب العظيم”.

الفنانة نشوى مصطفى

والفنانة نشوى مصطفى تحرص هي الأخرى علي التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي مع الشيخ صلاح التيجاني، ووصفته من قبل في تعليق لها بأنه “نور”، فتقول له في تعليق على أحد المنشورات “كل سنة وحضرتك نور”.

الفنان حجاج عبد العظيم

وكذلك الفنان حجاج عبد العظيم الذي كان يعلق هو الآخر على منشور للشيخ صلاح التيجاني، مؤسس الطريقة التيجانية، ويقول له "كل عام وحضرتك بخير في الحفظ والأمان والسعادة والنور مدد المدد".

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