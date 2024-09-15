الأحد 15 سبتمبر 2024
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سياسة

بالأناشيد والابتهالات، وصول موكب الطرق الصوفية إلى مسجد الحسين ( فيديو وصور )

موكب الطرق الصوفية،
موكب الطرق الصوفية، فيتو

وصلت منذ قليل مسيرة أبناء ومؤيدي الطرق الصوفية، إلى مسجد الحسين وسط ترديد للأناشيد والابتهالات في حب النبي صلي الله عليه وسلم احتفالا بمولده.

يأتي ذلك بعد أن انطلقوا في مسيرة بعد أداء صلاة العصر من مسجد الشيخ صالح الجعفري بمنطقة الدراسة، وسط تشديدات أمنية لحماية الموكب الصوفي. 

كانت المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، أعلنت عن تنظيم مسيرة الطرق الصوفية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. 

ودعت المشيخة العامة للطرق الصوفية، أتباعها بمحافظات الجمهورية إلى المشاركة في موكب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، الذي انطلق اليوم عقب صلاة العصر من مسجد سيدى صالح الجعفري، وصولًا إلى ساحة مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه.

رحلة الموكب الصوفي من مسجد الجعفرى إلى الإمام الحسين

 

جاء ذلك بعد نجاح تنظيم موكب الطرق الصوفية للاحتفالات برأس السنة الهجرية، والذى انطلق من مسجد سيدى صالح الجعفرى، حتى مسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه، وضم الآلاف من مريدى الطرق الصوفية، وكان فى استقبالهم بساحة الحسين الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وأعضاء المجلس، حيث تقوم كل طريقة بقراءة الفاتحة أمام شيخ المشايخ، ثم تتوجه الطرق للدخول إلى مسجد الحسين لأداء صلاة المغرب.

استعدادات الطرق الصوفية لموكب المولد النبوي الشريف

يذكر أن الطرق الصوفية لها ثلاثة مواكب كل عام، هي: رأس السنة الهجرية، والمولد النبوى، ورؤية هلال شهر رمضان المبارك.

ويؤكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أن هناك تعاونا على أعلى مستوى وتنسيقا كاملا مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، المؤسسة الأم، التي تتبعها الطرق الصوفية وكل المؤسسات الدينية في البلاد، مع تنسيق كامل أيضا مع وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ونقيب الأشراف، موضحا أن مؤسسات الدولة الدينية تقف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية فى ظل هذه الظروف التى تحتاج إلى التكاتف فى جميع المجالات.

 

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