أحمد عمر هاشم يشارك في احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوي ( فيديو وصور)

شارك الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية والداعية الشهير، أبناء ومؤيدي الطرق الصوفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وبدا لافتا وجوده في محيط مسجد صالح الجعفري للانتقال مع الموكب الصوفى إلى محيط مسجد الحسين.

وصول موكب الصوفية إلى مسجد الحسين

ووصلت، منذ قليل، مسيرة وموكب أبناء ومؤيدي الطرق الصوفية، إلى مسجد الحسين، وسط ترديد للأناشيد والابتهالات في حب النبي صلي الله عليه وسلم احتفالا بمولده.

يأتي ذلك بعد أن انطلقوا بمسيرة بعد أداء صلاة العصر من مسجد الشيخ صالح الجعفري بمنطقة الدراسة، وسط تشديدات أمنية لحماية الموكب الصوفي.

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي وشيخ مشايخها، أعلنت عن تنظيم مسيرة الطرق الصوفية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ودعت المشيخة العامة للطرق الصوفية، أتباعها بمحافظات الجمهورية إلى المشاركة في موكب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، الذي انطلق اليوم عقب صلاة العصر من مسجد سيدى صالح الجعفري، وصولًا إلى ساحة مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه.

كواليس رحلة الموكب الصوفي من الجعفرى لـ الحسين

وجاء ذلك بعد نجاح تنظيم موكب الطرق الصوفية للاحتفالات برأس السنة الهجرية، والذى انطلق من مسجد سيدى صالح الجعفرى، حتى مسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه، وضم الآلاف من مريدى الطرق الصوفية.

وكان فى استقبالهم بساحة الحسين الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، حيث تقوم كل طريقة بقراءة الفاتحة أمام شيخ المشايخ، ثم تتوجه الطرق للدخول إلى مسجد الحسين لأداء صلاة المغرب.

استعدادات الطرق الصوفية لموكب المولد النبوي الشريف

يذكر أن الطرق الصوفية لها ثلاثة مواكب كل عام، هي: رأس السنة الهجرية، والمولد النبوى، ورؤية هلال شهر رمضان المبارك.

ويؤكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أن هناك تعاونا على أعلى مستوى وتنسيقا كاملا مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، المؤسسة الأم، التي تتبعها الطرق الصوفية وكل المؤسسات الدينية في البلاد، مع تنسيق كامل أيضا مع وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ونقيب الأشراف، موضحا أن المؤسسات الدينية تقف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية فى ظل هذه الظروف التى تحتاج إلى التكاتف فى جميع المجالات.