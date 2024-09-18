موعد إعلان تفاصيل النسخة السابعة لمهرجان أيام القاهرة للمونودراما

تعقد إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن التفاصيل الكاملة للنسخة السابعة من المهرجان، وذلك فى الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ سبتمبر الجارى بالمجلس الأعلى للثقافة.

مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

وأوضح المخرج أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، أن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان التى تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، تضم أكثر من ٢٠ عرضا مسرحيا من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية منها "سلطنة عمان، العراق، الكويت، لبنان، السعودية، الجزائر، الإمارات، اليونان، اسبانيا، كندا".

وأضاف رئيس ومؤسس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، أنه من خلال المؤتمر الصحفي سيتم الإفصاح عن كل فعاليات المهرجان المتنوعة وأسماء باقي المكرمين من نجوم الفن وقامات فنية كبيرة من مصر والعالم، مشيرا إلى أن هذه الدورة تتضمن استحداث منصات ومسابقات جديدة يشهدها المهرجان لأول مرة.