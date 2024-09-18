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تريند

ارتفاع سعر أسطوانات البوتاجاز يثير الغضب ويتصدر التريند، والنشطاء: كفاية يا مدبولي

أنبوبة البوتاجاز
أنبوبة البوتاجاز المنزلي

تصدر هاشتاج "البوتاجاز المنزلي" تريند مصر، بعد زيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيها، وزيادة سعر أنبوبة البوتاجاز التجاري من 150 جنيها إلى 200 جنيه.

زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي تثير الغضب

وأثارت زيادة أنبوبة البوتاجاز المنزلي، التي أقرتها الحكومة، اليوم الأربعاء، ردود أفعال وجدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن غضبهم من الزيادة، وخاصة أن هذه الزيادة يتبعها زيادات أخرى في أسعار السلع، وخاصة طبق إفطار الغلابة، في حين سخر آخرون من توقيت الزيادة، حيث جاء يوم الأربعاء بدلًا من الخميس، الذي يتوقع فيه قرارات الزيادة من الحكومة.  

 

ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي، فيتو


وعلق الناشط أحمد عمار على زيادة أسعار البوتجاز المنزلي، فقال: "تم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من ١٠٠ جنيه إلى ١٥٠ جنيه تسليم المصنع! مع زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من ٢٥٠٠ ألف جنيه إلى ٦٥٠٠ ألف جنيه.. الخوف من زيادة السولار للمرة الـ ٢ قبل مُنتصف أكتوبر".

قرار حكومي بزيادة سعر أسطوانات البوتاجاز 50 جنيهًا

أما الناشط صابر سيد فسخر قائلًا: "قرار حكومي بزيادة سعر أسطوانات البوتاجاز 50 جنيهًا‬ لتصبح ‏150 جنيه سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي ‏200 جنيه للبوتجاز التجاري بداية من اليوم... ‫هو كله ضرب ضرب مفيش شتيمه خالص".
أما الناشطة نوجا فقالت: "أنا أساسا شايلة الشواية الكهربا والفرن الكهربا من المطبخ بسبب أنهم بيسحبوا كهربا كثير وقلت اعتمد على الغاز.. الانبوبة زادت 50 جنيه مرة واحدة فالحل نبطل نطبخ كمان".

ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي، فيتو


وعبر إمام القللي عن غضبه فقال: "الحكومة تقر زياده سعر انبوبه البوتجاز بمقدار 50 جنيه ليرتفع سعرها من 100 جنيه إلى 150 جنيها..أنبوبة البوتاجاز كانت بسعر 3 جنيه من خمس سنين، أصبحت بـ 150 جنيه.. طبعًا مش بس أنبوبة البوتاجاز المنزلي التي زادت.. زادت كمان الأنبوبة التجاري ووصلت لسعر 300 جنيه.. والكارثه زيادة سعر طن المازوت من 2500 لـ 6500.. وزياده في أسعار كل السلع بناء على زيادة أسعار الانبوبه والمازوت وسعر طن الغاز الجديد... يعني سندوتش الفول اللي كنت بشتريه بخمسه جنيهات سيزيد ثمنه أكيد ويوصل لـ 7 أو 8 جنيه... يعني أفطر الصبح أربع سندوتشات فول بـ 35 جنيه.. وقيس علي كده بقي كل السلع والمنتجات!".

كفاية كده يا مدبولي

وعلق البلوجر خالد خيري فقال: "الناس كانوا بيدفعوا في أنبوبة البوتاجاز المنزلي ١٥٠ جنيه.. يعنى بهذا الشكل ستصبح بـ ٢٠٠ جنيه بعيد عن المخزن".

وقال الناشط أحمد عباس عمر سعد: "هدية البنك الدولي للمصريين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، زيارة سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي لـ 150 جنيه استلام من المصنع.. وأنت وشطارتك مع البائع".

زيادة سعر البوتاجاز المنزلي من 100 إلى 150 جنيه، فيتو

ورد الناشط رمضان طغيان فقال: "على الصبح ١٥٠ من المستودع وحط ٥٠ نقل ٢٥ توك توك أصبحن بسعر ٢٢٥...".

أما البلوجر صلاح عبد الغني فعبر عن غضبه قائلًا: "الله يعين الناس تكاد كل يوم تصبح علي قرار حكومي برفع سعر سلعة وها هي حكومة مدبولي ترفع أنبوبة البوتاجاز المنزلي من ١٠٠ إلى ١٥٠ جنيه والتجاري ٢٠٠ جنيه، يا دكتور مدبولي كفاية".

وقال الناشط صالح طلعت: "الغريبة أن الحكومة استجابت للمواطن وغيرت يوم قرارات الزيادة أصبح الأربعاء بدلًا من الخميس".

وعلقت الناشطة سوسن الشحات فقالت: " 150 جنيه سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي و200 جنيه للبوتجاز التجاري بداية من اليوم كيلو وربع طماطم ب ٥٠ ج يعنى الاب اللى محتاج يأكل ولاده رز وطماطم محتاج ١٥٠ جنيه غاز و٣٠ رز و٤٠ طماطم وملح وزيت أقل حاجه ١٠ جنيه ٢٣٠ جنيه رز وطماطم ٥٠ فطار و٥٠ عشا ٣٣٠ جنيه، بدون أدويه بدون إيجار بدون مدارس بدون دروس بدون هدوم بدون أطفال بدون رفهيات ٣٣٠ جنيه أكل يوم.. وعامل اليوميه يومه ١٠٠ جنيه... أيه الحل؟".
 

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