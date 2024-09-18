بعد زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز، تعرف على موعد انعقاد لجنة تسعير البنزين والسولار

بعد قرار الحكومة برفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري يترقب ملايين المصريين موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، "البنزين والسولار" والتي تنعقد كل ثلاثة شهور، وذلك لتحديد أسعار الوقود وفقا لعدة عوامل تتحكم في تحريك سعر الوقود، وكانت مصر تعهدت بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع صندوق النقد، كما من المتوقع أن تواصل رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا حتى ديسمبر 2025.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات سابقة عن تفاصيل بشأن تخفيف الدعم على المواد البترولية في الفترة المقبلة، وأشار إلى أنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، حيث يوجد منظومة متكاملة يتم من خلالها رفع دعم الحكومة للمواد البترولية تماشيا مع أسعار الوقود عالميا.

خطة لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا

وصرح مصدر بالهيئة العامة للبترول "لفيتو" بأن السبب في رفع الدعم على المواد البترولية، لأن الدولة تتحمل أموالا طائلة في دعم الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية، وأن خطة الدولة لرفع الدعم عن المواد البترولية تستمر للعام المقبل.

وأشار إلى ارتفاع مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة الحالية وصل إلى 154.5مليار جنيه لدعم المواد البترولية.

الحكومة تسعى إلى إصلاح ماليتها العامة وتنفذ حزمة من الإصلاحات

وأكد المصدر أن الحكومة تسعى إلى إصلاح ماليتها العامة بما في ذلك خفض مستويات عجز الموازنة، بهدف تحقيق الاستدامة المالية، وتعمل مع صندوق النقد الدولي على تحقيق حزمة إصلاحات.

ومن بين تلك الإصلاحات التي يجري العمل عليها بإصلاح عجز الموازنة وخفض مستويات دعم الوقود، وتحميل المستهلكين جزءا من فاتورة الدعم.

أوضح أن الدولة تدعم المواد البترولية ولابد من زيادة أسعار بعض الخدمات في المنتجات البترولية بشكل تدريجي، وذلك من خطة لرفع أسعار هذه المنتجات تدريجيًا حتى نهاية العام المقبل.

ترقب لإعلان قرارات لجنة التسعير

وتنعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كل ثلاثة شهور، وذلك لتحديد سعر المواد البترولية وتؤكد الشواهد عن احتمالية ارتفاع في أسعار البنزين والإبقاء علي سعر السولار الفترة الحالية.

موعد اجتماع لجنة تحديد أسعار البنزين

يذكر أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، كانت تحديدا في 25 يوليو 2024، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والكيروسين، حيث من المقرر أن يكون الاجتماع القادم للجنة في شهر أكتوبر القادم.



سعر البنزين



وتمثلت أسعار البنزين بعد الزيادة الأخيرة كالآتي

لتر بنزين 80: السعر 12.25 جنيه

لتر بنزين 92: السعر 13.75 جنيه

لتر بنزين 95: السعر 15 جنيها

لتر السولار: السعر 11.50 جنيه